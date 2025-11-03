陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

▲林口長庚紀念醫院院長陳建宗醫師。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

《ETtoday健康雲》與「東森栢馥功能醫學健康服務會館」今（3日）舉辦健康講座，邀請顱顏重建權威、林口長庚紀念醫院院長陳建宗醫師擔任主講人。陳建宗特別分享要改善顏面衰老，重點包括皮膚、軟組織流失、筋膜提升，而現今常見「內視鏡輔助前額拉提」，適應症包括「眉毛下垂、不對稱眉毛、皺眉肌過動症、前額頭短」。

陳建宗說，只要活在地球上，每天都在逐漸老化，因為抵抗不了地心引力，年輕時皮膚是有彈性的，臉上有很多筋膜，包括眉骨、臉頰等，這些可以幫助撐住皮膚組織，但年紀大筋膜也會失去彈性，就會讓皮膚軟組織往下垂。

他進一步說明，顏面衰老包括「抬頭紋、額頭皺紋、眉毛下垂、八字眉、魚尾紋、三角眼、淚溝、法令紋、臉頰/嘴角下垂、雙下巴」等，主要是年紀大眉毛、眼皮會沒有力量，慢慢下垂，這時就必須靠抬頭紋把眉毛提升。

另外還有皺眉肌，有些人皺眉肌作用特別厲害，甚至肌肉特別發達，就會持續呈現皺眉樣態。而八字眉的部分，主要是外側比較少支撐，所以外側下垂會比內側快，進而產生八字眉或三角眼。

▲《ETtoday健康雲》與「東森栢馥功能醫學健康服務會館」今舉辦健康講座。

在手術方面，傳統的「臉頰拉皮術」是從右耳到左耳開一條「高速公路」，把皮拿掉一些，然後往上拉，同時也要處理一些肌肉作用，但缺點就是頭頂會有一條高速公路，而現在也有「內視鏡輔助前額拉提」，會在髮際線內做5個切口，做骨膜下剝離，適應症包括眉毛下垂、不對稱眉毛、皺眉肌過動症、前額頭短（但髮際線>6厘米，就更困難）。

陳建宗說，要讓臉部回春有很多方法，現今也有很「非侵入性」方法，例如雷射、電波、超音波，但非侵入性不可能沒有風險，很多人在做的時候，都會希望能量強一點，但又怕痛，所以就會使用舒眠麻醉，不過如果沒有疼痛反應，醫師可能使用能量太多，就會導致斑馬紋、起水泡等副作用。

陳建宗強調，抗老是現代很多人追求的，不過其實醫學上只是幫助大家變得比較年輕，不是讓時間停止，因此逆齡不是維持不變，只是改善顏面衰老狀態，重點包括皮膚、軟組織流失、筋膜提升，不管是要進行非侵入或侵入性手術，一定要跟醫師好好溝通。

▲東森集團總裁王令麟與陳建宗醫師合影。