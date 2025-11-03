孕婦每周運動140分鐘有助母子健康　醫：要避開4風險活動

▲多項研究證實孕婦若能規律運動，對於母子健康更有保障。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

懷孕期間要不要運動，不少準媽媽仍有猶豫，對此，東森栢馥森心林診所醫師嚴絢上疾呼，多項研究證實運動可減少妊娠糖尿病、高血壓、剖腹產、產後憂鬱等風險，若能落實每周至少運動3次、每次30至45分鐘，效果更佳，而懷孕期間若可進行有氧運動至少20周，直到第3孕期結束，產後瘦身也會更快。

嚴絢上在臉書分享，研究指出，規律運動能顯著降低孕期合併症的發生，例如妊娠糖尿病，每周進行130至140分鐘中等強度運動，即可降低25%至90%的發生風險，對於餐後血糖的穩定控制也有幫助。

除了妊娠糖尿病之外，研究也發現持續活動的孕婦，罹患妊娠高血壓的機率可降低39%，子癲前症風險則下降41%，並能有效減緩焦慮、憂鬱與情緒起伏。

此外，包括產前憂鬱與焦慮，以及腰骨盆疼痛、尿失禁等，運動也都被證實對孕婦有保護效果。

在分娩方面，孕婦若持續進行適度活動，陰道生產的機率可望提高，部分研究甚至發現剖腹產風險可下降67%，同時能縮短產程，減少辛苦、用力的時間。

嚴絢上建議，孕婦可選擇安全性較高的活動，例如步行、游泳、水中健美操、固定式腳踏車或輕重量阻力訓練等，均能有效促進血液循環、穩定血糖、減輕腰背壓力，但下列運動則務必避免：

●接觸性運動，例如籃球、足球等。

●高風險創傷運動。

●長時間仰臥運動。

●極限挑戰型運動。

嚴絢上也提醒，準媽媽運動時若出現陰道出血、腹痛或規律宮縮、羊水滲漏、持續呼吸困難、頭暈、頭痛或胸痛等狀況，應立即停止並就醫，以免對母體、胎兒造成危險。

若有前置胎盤、子癲前症、胎膜破裂、控制不佳的糖尿病或高血壓，以及多胎妊娠（3胎以上），對於運動則需加倍謹慎，應充分與醫師討論，讓醫師評估能否進行輕度活動。

嚴絢上表示，懷孕不是生病，適當運動是強化身心良方，只要掌握安全原則，孕婦完全可以享受運動帶來的能量和喜悅。