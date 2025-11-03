吃到飽稽查「漢來海港、饗麻饗辣」違規　飲料驗出腸桿菌超標

▲食藥署今公布「114年吃到飽餐廳稽查專案執行成果」。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「114年吃到飽餐廳稽查專案執行成果」，其中有多家知名業者被查獲違規事項。包括花蓮縣的「理想大地渡假飯店」、士林區的「漢來海港」、南港區的「饗麻饗辣」、台中市北區的「好好吃肉韓式烤肉吃到飽」等，分別由地方衛生局依法裁處。

食藥署聯合各地方政府衛生局執行「114年吃到飽餐廳稽查專案」，總計稽查145家吃到飽餐廳，並抽驗229件成品及相關食材，總計查獲2家技術士持證比不符規定、2件食品用洗潔劑未標示負責廠商地址、製造日期等項目、8件飲料、冰品未符合食品中微生物衛生標準。

「漢來海港（台北天母SOGO店）」的「蘋果醋、日式煎茶（無糖）」檢出腸桿菌科不合格，由台北市衛生局裁處新台幣4萬元；「饗麻饗辣PLUS（LALAPORT南港店）」的紅玉紅茶台茶十八號檢出腸桿菌科不合格，由北市衛生局裁處新台幣3萬元。

▲理想大地的洗劑違規。

台中「好好吃肉韓式烤肉吃到飽（一中店）」的無糖綠茶驗出腸桿菌科不合格，分別由地方衛生局裁處新台幣3萬元。而花蓮「理想大地渡假飯店」則是洗劑外包裝未標示國內代理商電話號碼和完整地址資訊，花蓮縣衛生局裁罰供應商「速璽有限公司」3萬元。

另外，稽查也查獲2家技術士持證比不符規定，包括台中「鮮友火鍋（太平店、中清店）」，店內人員的技術士持證比不符規定。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，法規規定餐飲業及烘焙業要配置一定比例具有技術證照的從業人員，其中要有二分之一以上持有證照，違規業者由台中市衛生局裁處3萬元。