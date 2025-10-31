打造AED救命地圖！公私協力推動公民行動「讓圖資精準化」

▲Taiwan AED Google Maps 全民建置行動起跑記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）搶救心臟驟停患者，可降低到院前死亡率，讓民眾及時找到AED是一大關鍵。厚生會全⺠急救委員會、愛陌生協會、開放文化基金會與實現會社共同推動「Taiwan AED Google Map 全民建置行動」，盼透過公民協作將AED資訊匯入 Google 地圖，搭配「聽見AED」line@ 回報除錯，提升查找的精確性與方便性。

立法委員、立法院厚生會會長蘇巧慧表示，台灣的AED快速佈建，設置密度達到全球第二，除了硬體設施的增設，也希望民眾能多熟悉生活周遭 AED 設置位置，並透過今日倡議活動邀請大家協助一同精進 AED 圖資，使 AED 能在救命時刻發揮關鍵效果。

愛陌生安全推廣協會創辦人、急診醫師陳治圩表示，病患從倒下的那一刻開始，每一分鐘都攸關生死。如果能在 1 分鐘內開始 CPR、3分鐘內使用AED病患將有高達 95%的機率康復出院，透過精準圖資與公民回報，希望讓 AED 真正成為人人可及、處處可用的救命科技。

陳治圩指出，愛陌生協會2023年起建立「聽見 AED」line@ 呼叫平台，將到院前心跳停止案件（OHCA）通報給距離最近的守護英雄。自 8 月串連全國救災指揮中心至今，加入平台的守護英雄已經超過 31,169 位，總計通報 11,343 次急救任務，實際響應出動的守護英雄達 2,638 人，挽救27條寶貴生命。

陳治圩說明「Taiwan AED Google Map 全民建置行動」是愛陌生協會、衛生福利部與開放文化基金會共同推動的公民運動，透過串接政府開放資料，結合民間社群力量，建立更完整、準確且易於使用的 AED 地圖。

民眾只需下載「Google AED Map 工具包」即可查詢自家附近 AED 位置；若發現資料異常，可透過「聽見 AED」Line@回報，由愛陌生協會、開放文化基金會協助檢視統整後的資料，進行優先次序盤查，最終將應修正的點位資料提交衛福部，透過階段修正，形成滾動更新機制，逐步精準化台灣的 AED 圖資系統。

▲台大醫院雲林分院院長、急重症專家馬惠明。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院雲林分院院長、急重症專家馬惠明表示，公共場所 AED 普及與資訊透明，對提升社區的急救成功率至關重要。從醫療救護角度來看，AED是最平民化的救命科技，讓沒有醫學背景的人，也能在第一時間發揮急救生命之鏈的關鍵價值。

馬惠明致詞分享，台灣的CPR跟AED本就是民間協力的成果，透過學界與衛福部努力打造一個在亞洲相當前進的AED系統，也包含完整圖資系統，才會有八大類場所規範，明確定義哪些地方應設置AED。

馬惠明指出，早期也有人會去找AED放置點正確性，結果有些地方AED找不到、有些沒插電，甚至設置在水源旁邊；另外，也根據這些圖資確認部分場所設置確實比較有用，例如八大場所的前三類可以涵蓋約80%~90%的心跳停止，另也發現設置在派出所可以增加效益，衛福部112年就根據這些發現做了一些修訂。

馬惠明指出，內政部設有「急救先鋒APP」，教導民眾可以用圖資去找到AED，如果圖資是錯的，恐怕會讓人白跑一趟。他強調，急救的這個成功靠的不是運氣，靠的是設計，設計不能僅是由上而下，也必須由下而上，用來自民間的力量、跨界的合作、公民社會的參與還有 IT 專家的支援，讓系統更加完美。

▲Google my maps AED 救命地圖。（圖／開放文化基金會）