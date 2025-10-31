哈佛研究「每天半匙橄欖油可減重」　專家揭1成分有助代謝

▲哈佛大學長期研究發現每天只要食用半湯匙的橄欖油，對於控制體重有明顯幫助。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

減肥不是不能吃油，重點是要吃「好油」。食品專家楊世煒（韋恩）在臉書分享，最新研究顛覆「減重要少吃油」的觀念，若每天攝取半湯匙、約7克的橄欖油，不僅較不易發胖，甚至能讓人瘦下來。

楊世煒在臉書寫道，這項由哈佛大學公衛學院主導的跨國研究，整合3大美國世代資料，納入超過12萬名中年族群，追蹤長達20至24年，期間受試者每2年回報飲食、生活習慣；結果顯示，每天攝取半湯匙橄欖油者，每4年平均體重下降0.09公斤，而食用奶油、人造奶油或其他植物油者的體重皆上升，且此現象在不同年齡、體重族群中均一致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，當研究團隊模擬不同油脂換成橄欖油後，得到以下成果：

●奶油→橄欖油：體重少上升0.52公斤。

●人造奶油→橄欖油：體重少上升0.18公斤。

●其他植物油→橄欖油：體重少上升0.16公斤。

研究團隊指出，橄欖油雖屬高油、高熱量食品，但其成分組成與其他油脂截然不同，尤其是與其他種子油如葵花油、紅花籽油、棕櫚油等有明顯差異，其含有大量單元不飽和脂肪酸，可調節能量代謝並促進脂肪氧化，並富含多酚與葉綠素等植化素，具抗氧化、抗發炎作用，因而能改善胰島素敏感性。

布朗大學營養學者瑪麗弗林（Mary Flynn）指出，經常使用橄欖油者往往蔬菜攝取量更高，飲食更接近地中海型模式，而她的臨床研究也發現，乳癌存活者採「植物性橄欖油飲食」後，體重控制效果明顯提升，低社經族群導入橄欖油料理亦可顯著改善蔬菜攝取、飲食安全感。

若要選用橄欖油，楊世煒根據研究建議，整理出以下要點：

●優先選擇「特級初榨（EVOO）」、深色玻璃瓶、標示「冷壓（Cold-Pressed）」的產品。

●新鮮橄欖油帶有微苦與喉韻辣感，代表多酚類含量高。

●保存應避光、避熱、避潮，開瓶後3個月內用完。