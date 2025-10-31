阿茲海默新藥「只適合早期患者」　醫揭治療關鍵：不可預防使用

▲注射型抗體藥欣智樂、樂意保是多年來首見可顯著改善阿茲海默症的創新療法。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／綜合報導

國內失智人口已突破30萬人，隨著高齡化，未來將持續攀升。醫師表示，今年有2款阿茲海默症新藥在台上市，掀起治療新希望，但這類注射型抗體藥僅可延緩病程，並非所有失智症都適用，施打前必須確認是否為早期阿茲海默症，且不宜作為「預防性使用」，民眾須注意。

若想對失智的預防與治療有進一步認識，可參加全民健康基金會和華泰商銀基金會合辦「明日的記憶~失智症的診斷、治療與照顧」講座，將邀請台大醫院神經部主治醫師陳達夫主講，報名諮詢專線為0800-000-583，歡迎民眾踴躍參加。

針對阿茲海默症，陳達夫說，失智症種類不少，要釐清是否阿茲海默症，標準診斷流程約有8成準確率，輔以生物標記檢驗則可提升至9成；若經檢查仍難以確診，民眾可自費進行血液或腦脊髓液分析，偵測與阿茲海默症相關的類澱粉蛋白及Tau蛋白，或接受正子攝影檢查，觀察腦中有無異常堆積。

陳達夫指出，今年核准上市的2款「類澱粉蛋白抗體藥物」為 lecanemab（樂意保）與 donanemab（欣智樂），可結合腦中異常蛋白並引導免疫系統清除，進而延緩神經退化速度；根據研究，2款藥物可減緩27%至51%的記憶與功能喪失，適用於輕度認知障礙或輕度失智、且生物標記陽性的患者。

不過，此2藥物尚未納入健保，自費價格較高，且治療過程需嚴密監測，使用初期3至6個月最需謹慎，以防10%至30%的腦部出血或發炎副作用，但研究顯示，亞洲病人發生嚴重副作用的風險較低。

值得注意的是，新藥雖可清除類澱粉蛋白，但阿茲海默症的主要神經破壞因素是Tau蛋白異常沉積，其尚無藥物能有效處理，故新藥能延緩退化，卻無法逆轉病程。

此外，研究發現在症狀出現前15至20年，類澱粉蛋白便可能已開始累積，但並非每位陽性者都會發病，因此新藥僅限有症狀且符合診斷條件者使用，不適合用於預防性給藥。

陳達夫提醒，阿茲海默症可能在發病前多年已悄悄啟動，想有效預防，應從中年起積極管理生活習慣，特別要提防聽力退化，因聽力下降會減少腦部刺激，長期下來恐導致功能衰退甚至社交退縮，同時要減少低密度脂蛋白膽固醇，並注意是否帶有APOE E4 基因，其脂肪代謝能力較差，有較高失智風險，更應加強血脂管理。