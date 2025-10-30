【廣編】轉移性荷爾蒙陽性乳癌Trop-2 ADC藥物納健保　估逾百名癌友受惠省下百萬藥費

▲Trop- 2抗體藥物複合體（ADC）為乳癌目前最新型態的治療藥物，許多癌友不僅期待透過創新藥物改善治療情況，也希望有健保支持降低經濟負擔。

圖、文 / 台灣乳房醫學會提供

10月為國際乳癌防治月，健保署宣布自114年10月1日起，部分局部晚期或轉移性的荷爾蒙陽性、HER2陰性（HR+/HER2-）乳癌患者，第三線使用Trop-2抗體藥物複合體（ADC） 治療將正式納入健保給付，預估每年將有超過700名病友受惠，省下百萬藥費，成為今年最令人振奮的乳癌防治消息。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，這項健保給付是政府落實「健康臺灣」願景的重要一步。「Trop-2 ADC能延長患者存活期、改善生活品質，是乳癌治療的重要里程碑。」根據國健署統計，乳癌為台灣女性癌症發生率第一，其中HR+/HER2-乳癌佔所有亞型的六成以上。過去患者在接受荷爾蒙治療與CDK4/6抑制劑後，若出現抗藥性，只能改採傳統化療，副作用明顯、生活品質下降。Trop-2 ADC結合標靶與化療特性，能精準攻擊癌細胞、減少副作用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科主任李忠良表示，臨床顯示亞洲患者使用Trop-2 ADC的整體存活期可延長至21.1個月，較化療組多出8.8個月。他分享一位45歲女性患者案例：「在化療失效後使用Trop-2 ADC，腫瘤兩個月內明顯縮小，目前已穩定超過半年。」陳芳銘補充，乳癌患者多為家庭與職場的中堅，「健保支持讓病友不再為藥費煩惱，也給了他們再次擁抱生活的勇氣。」