婦「無痛血尿」竟是癌　醫揪輸尿管5cm腫瘤

▲一名女性出現無痛性血尿，竟是輸尿管泌尿上皮癌。（圖／院方提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

67歲的林女士近期出現間歇性的無痛血尿，到醫院檢查發現左側輸尿管末端長了一顆5公分的腫瘤，且有腎水腫情形，確診為「輸尿管泌尿上皮癌」。醫師指出，長期吸菸、處於環境汙染及具家族史者都是危險因子，該癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若置之不理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭、遠端轉移。

台北慈濟醫院泌尿科醫師許竣凱指出，輸尿管是連接腎臟與膀胱的重要管道，負責將腎臟產生的尿液順利輸送到膀胱儲存與排出，根據衛福部統計，泌尿上皮癌發生率每十萬人中約有40～50例，臨床上會以尿液檢驗、膀胱鏡、超音波與電腦斷層進行診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等會伴隨疼痛的血尿後，就要高度懷疑腫瘤的可能。

許竣凱說明，泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術治療、化學治療、免疫療法及標靶治療等，會視腫瘤期別、位置及腎功能等病況綜合評估，手術又有腹腔鏡及達文西手術等選擇，雖然腹腔鏡手術具備傷口小、恢復快的優點，但受限於視野與操作難度，因此目前多以視野清晰、操作靈活的達文西手術為主流。

許竣凱進一步舉例，以該案例來看，其腫瘤位於下段輸尿管，在化療成效良好的情況下，只需切除病灶，再將膀胱提起與輸尿管相接，完成重建，一般來說，若經完整切除，病人的五年存活率可達9成，但仍需定期追蹤，以降低復發風險。

他提醒，由於泌尿上皮癌症狀並不明顯，建議高風險族群應定期接受健康檢查，如出現血尿也要尋求專業醫師診斷，及早發現才能降低腎功能惡化與癌症擴散風險。

▲台北慈濟醫院泌尿科醫師許竣凱。

關鍵字： 泌尿道 泌尿道上皮癌 癌症

