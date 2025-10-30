ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

男性癌症第3位！「攝護腺癌」3大明顯症狀別輕忽

尿，尿尿小童。（圖／達志影像／示意圖）

▲醫師提醒，男性若出現排尿困難等症狀，要及早就醫檢查。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「攝護腺癌」為我國男性發生率第三位的癌症，死亡率居第六。國健署提醒，男性應留意身體異常徵兆，若出現「排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛」等症狀，應及早就醫評估，以利早期診斷與治療。

根據111年癌症登記報告及113年死因統計資料，攝護腺癌在台灣男性中發生率居第三位，111年發生人數達9,062人，標準化發生率為每10萬人口41.6人。113年攝護腺癌死亡人數為1,897人，標準化死亡率每10萬人7.8人，死亡率排名第六。

[廣告]請繼續往下閱讀...

攝護腺癌風險與多項因素相關，包括「年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境」等，非單一因素造成。國健署癌症防治組組長林莉茹指出，目前國際研究尚無充分證據顯示PSA（前列腺特異抗原）檢測可有效降低攝護腺癌死亡率，反而可能因過度診斷與治療，影響患者生活品質，導致出現勃起功能障礙或尿失禁等副作用。

而美國預防服務工作組（U.S. Preventive Services Task Force，USPSTF）也建議，55至69歲男性應在與醫師評估後，充分了解篩檢的利與弊，再決定是否進行PSA檢測，70歲以上男性則不建議進行篩檢。

國健署建議，預防勝於治療，民眾應避免吸菸、規律運動、多吃蔬果，維持良好的生活習慣，男性若有出現頻尿、排尿困難或骨骼不適等症狀，請勿輕忽，應儘早就醫，由醫師評估後進行必要檢查，把握早期診治的機會。

【小小年紀一把年紀】小妹妹萬聖節cosplay阿嬤過馬路　逼真還原超可愛

關鍵字： 攝護腺 攝護腺癌 癌症 排尿困難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

救回險遭放棄的胎兒超過300個　陳持平無悔的「辛德勒」之路

從《天堂》追到AI世代　 柯志鴻鑽研「成癮」20年領先國際

坣娜胰臟癌逝　醫揭「癌王」殘酷真相：藥物少得可憐

【廣編】轉移性荷爾蒙陽性乳癌Trop-2 ADC藥物納健保　估逾百名癌友受惠省下百萬藥費

婦「無痛血尿」竟是癌　醫揪輸尿管5cm腫瘤

男性癌症第3位！「攝護腺癌」3大明顯症狀別輕忽

試管嬰兒補助最高15萬！衛福部11月新制　流感疫苗擴大施打

眼袋讓人老10歲　「眼神管理」成年輕人新焦慮！專業醫師揭除眼袋形成原因與解方

坣娜胰臟癌逝　醫：「內視鏡超音波」可助高危險群早期確診

晚上睡不好、白天腦袋昏恐陷「惡性循環」　專家揭助眠關鍵營養素

讀者迴響

回到最上面