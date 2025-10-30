試管嬰兒補助最高15萬！衛福部11月新制　流感疫苗擴大施打

▲衛福部11月起有多項重大新制上路，資料照。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部11月起有多項重大新制上路，包含「不孕症試管嬰兒補助3.0」，首胎第1次申請補助最高可達15萬元；公費流感、新冠疫苗開放第二階段對象「50至64歲無高風險慢性病成人」接種；為緩解急診壅塞，「假日輕急症中心UCC」也從11月2日啟動，讓民眾假日出現急需處置的輕症可以不用擠大醫院急診，部分負擔也更便宜。

衛福部公布11月新制，包括國健署、疾管署及健保署有多項與民眾相關的措施：

1、不孕症試管嬰兒補助3.0



為了減輕不孕夫妻接受試管嬰兒療程的經濟負擔、鼓勵不孕夫妻儘早使用人工生殖補助，且維護母嬰健康，國健署推出「不孕症試管嬰兒補助3.0」11月1日上路：

・未滿39歲，各胎第1次最高補助15萬元，各胎第2、3次最高10萬元。

・39歲至未滿45歲，各胎第1次最高補助13萬元，各胎第2、3次最高8萬元。

・未滿39歲，最多植入1個胚胎；39歲至未滿45歲，最多植入2個胚胎。

2、公費新冠、流感疫苗第二階段開打

疾管署針對114年度公費流感疫苗與COVID-19疫苗延續「左流右新」共同接種策略，同步分兩階段開打，第一階段已經於10月1日開打，11月1日開放第二階段接種，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。此外，因應流感疫情仍處流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件延長至11月15日止。

疾管署長羅一鈞表示，公費流感疫苗接種至月底預期將達450萬人次，是歷來10月份打最好的一年。針對第二階段開打，屆時全台各地的全聯、大全聯共約120家門市及家樂福約32家門市亦將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗，完成接種者還可獲得門市準備之健康好禮。

羅一鈞也提到，疾管署已經依據開口合約增購20萬劑疫苗並且備妥，另也規劃11月底評估追加採購，因為接種踴躍，今年公費疫苗確定不會開放給全民施打。

3、假日輕急症中心（UCC）

為緩解急診壅塞，衛福部試辦「假日輕急症中心（UCC）」專門處理輕症病人，將於周日（11月2日）上路，初步以6都、13個地點為首波試辦，民眾UCC就醫處置部分負擔花費最多可省下600元，且會由台大、長庚、亞東、成大等大醫院配合做為後援醫院。

UCC提供急診醫療服務以檢傷分類第三級、第四級及第五級病人為主，若病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第一級、第二級者，須設置綠色通道後送醫院。

至於哪些疾病合適前往UCC，健保署說明，包含發燒（發燒、肌⾁痠痛、感冒症狀、頭痛）、呼吸道症狀（咳嗽、喉嚨痛）、腸胃道症狀（腸胃不適、胃痛、噁⼼嘔吐、拉肚⼦）、簡單傷口（傷口處理、傷口縫合、輕度燒燙傷、扭傷）⼩兒急性不適（⼩兒發燒、呼吸道及腸胃道症狀、簡單傷口處理）等5類情況。

▲▼全民健康保險週日及國定假日輕急症中心(UCC)懶人包。（圖／健保署提供）