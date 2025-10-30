Joeman減掉30公斤　醫解析4關鍵：吃比運動更重要

▲Joeman成功瘦身且暫無復胖跡象，在網路引起熱議。（圖／翻攝Joeman YouTube及IG）

記者邱俊吉／台北報導

網紅Joeman歷經多次復胖，如今穩定維持在70公斤，成功減重引起話題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，Joeman的方法雖非專業減重計畫，但觀念正確，而且貼近生活，確實具有參考價值。

蔡明劼整理出Joeman瘦身的4大關鍵並於臉書分享，他寫道，首先Joeman強調減脂期最重要是「熱量赤字」，即攝取熱量小於消耗熱量，目前每天攝取1600至1800大卡，但熱量赤字不能過大，以免肌肉流失。

此外，Joeman多以原型食物與乾淨碳水為主，偶爾少量零食維持心理平衡。蔡明劼說，這種飲食模式與臨床建議一致，「穩定減少攝取、保持均衡」才是長久之計。

其次是「間歇性斷食（168）」的運用。Joeman曾採用斷食減重，但強調要循序漸進，避免胃酸分泌失衡導致消化不良或血糖驟降。蔡明劼補充，間歇性斷食對部分人有效，但不是魔法，而是進食節奏管理，不建議糖尿病、胃潰瘍或作息不穩者嘗試。

第3項關鍵是「壓力性飲食」。Joeman坦言曾因壓力過大導致復胖，深夜暴食成為情緒出口，對此，蔡明劼也指出，若長期以吃紓壓，應尋求心理支持或建立替代機制，如運動、冥想、社交活動等。

最後是「運動與蛋白質補充」不可少。Joeman偏好「緩坡走」取代跑步，覺得能有效燃脂又不會造成關節負擔，同時以體重×1.5克為基準攝取蛋白質（約100克），透過食物或蛋白粉補足。蔡明劼提醒，減脂過程最怕肌肉流失，適量蛋白質與阻力運動有助維持代謝。

蔡明劼認為，Joeman的減重心法除了168斷食採保留態度之外，其餘包括熱量赤字、攝取蛋白質、正視並解決壓力、燃脂運動等，都是他一再強調的重點，比起網路上一堆奇葩減肥方式，Joeman提供的資訊樸實無華卻有價值，民眾可多參考。