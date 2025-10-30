好多人咳嗽生病！　醫揭「3大病毒」

▲醫師提醒，去人多地方、搭捷運記得戴口罩。（示意圖／記者屠惠剛攝）



好多人生病咳嗽！營養功能醫學專家劉博仁提醒，目前最常見的有流感、COVID-19、腸病毒。他也分享6大自保措施，像是戴口罩、勤洗手、多睡一點。

劉博仁29日在臉書說，天氣變涼，小心這些流行病！最近門診好多患者來看診，都說喉嚨癢癢的、咳個不停、整個人痠倦沒精神，其實入秋轉冷，就是呼吸道病毒蠢蠢欲動的季節。

劉博仁說，目前最常見的有流感、COVID-19還在跑、腸病毒（不只小孩會得，大人也可能傳來傳去），這些病毒最喜歡「密閉空間、群聚、免疫力下降」的人群，氣溫一降，大家躲在室內，人就擠在一起了，病毒當然也跟著開心起來。

劉博仁提到，如何保護自己？給大家6個簡單提醒：

1、勤洗手、戴口罩

去人多地方、搭捷運、咳嗽的時候千萬不要大意。

2、適度開窗、保持空氣流通

病毒不喜歡新鮮空氣，有風就是贏一半。

3、多睡一點

睡眠不足=免疫力破洞。每天至少睡6-7小時，讓免疫軍隊好好充電。

4、吃得營養又均衡

多喝溫開水，少喝含糖飲料，蛋白質、維他命D、鋅、Omega-3都是免疫的好朋友。雞蛋、深海魚、堅果、多曬太陽都有幫助。

5、動一動，代謝提升

餐後散步10-15分鐘也很有效。別忙到整天坐著，血液循環變差，也容易「中鏢」。

6、壓力別爆表

太操勞、太焦慮，免疫力會掉得很快。聽音樂、畫畫、冥想、深呼吸…每天給自己一點放鬆的空間。

劉博仁特別提醒，年長者、慢性病患者、免疫力弱的朋友，如果出現「高燒、喘、胸痛、意識不清」，請不要撐，儘早就醫！流感疫苗符合資格的也可以考慮接種，給身體多一層保護。

劉博仁說，天冷不是生病的理由，「忽視自己」才是，照顧好自己，就是照顧好家人，祝大家這個秋冬都平安健康，不被病毒纏上。