懷孕可請「3種假」安心養胎　醫：準爸爸也應善用

▲孕婦應善用產檢假、安胎假及產假好好照顧自己和寶寶。（圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

不少女性在懷孕期間覺得疲憊、噁心、腰痠背痛，卻不太敢請假，對此醫師說，懷孕是身體與心理的雙重挑戰，準媽媽應安心運用3項法定假別，包括產檢假、安胎假及產假，而準爸爸也應妥善使用陪產檢及陪產假，照顧好自己，就是給寶寶最棒的禮物。

東森栢馥森心林診所醫師嚴絢上在臉書分享，在台灣現行法規中，孕婦享有3大假別，首先是「產檢假」，共7天，全薪給付，可彈性拆成半天或按小時計。這項假可讓孕婦從容完成每次產檢，不必匆忙請假奔波，也能細心了解寶寶的發育情形。

若出現早產徵兆或醫師建議多休息，則可申請「安胎假」。嚴絢上指出，若未住院，這項假1年內最多30天，期間享半薪，須檢附醫師診斷證明，提醒若孕期不適，千萬別硬撐，媽媽與胎兒健康優先。

「產假」則是生產後最珍貴的恢復時光。嚴絢上說明，懷孕滿20周以上生產者可請8周產假，若不幸小產，依周數也有不同天數的休養假，任職滿6個月者可享全薪。這段時間是修復、建立親子連結的黃金期，應安心休養。

此外，準爸爸也別忘了自己權益，依法享有7天的陪產檢及陪產假，可陪伴產檢或分娩，是媽媽最安穩的力量。

嚴絢上強調，懷孕本來就辛苦，前述假期都有法律保障，女性別因工作壓力而忽視健康，將身體顧好，整個家庭都幸福。