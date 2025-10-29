ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

坣娜胰臟癌逝　醫嘆「癌王」發現就晚期：5症狀要小心

▲▼坣娜「愛是自由FREE TO LOVE」演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲歌手坣娜過世。（資料照／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

歌手坣娜於16日因病去世，享年59歲。坣娜長年飽受重大車禍後遺症、紅斑性狼瘡所苦，不過據知情人士透露，坣娜最終是不敵胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，患者在被確診時往往已是晚期或轉移其他器官。醫師提醒，胰臟癌患者可能有腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病、黃疸皮膚癢等症狀，千萬不可輕忽。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏過去曾分享，若有背痛可能是胰臟問題，胰臟癌5大症狀像是腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病、黃疸皮膚癢等，若5項都出現就特別要警覺。

林相宏示警，脂肪胰與糖尿病、體重BMI、慢性胰臟炎息息相關。他提到，日本學者Yamazaki提出一個理論假說，認為胰臟的疾病都源自於胰臟內的過多脂肪，所以才會導致糖尿病、急性慢性胰臟炎和胰臟癌。

林相宏補充，7成早期胰臟癌是完全無症狀的，這中間有超過5成病患都是因為檢查其他疾病時意外發現。很多人覺得腫瘤還小再觀察看看，但胰臟癌在腫瘤還小時就有轉移可能。

他表示，有腫瘤請盡早開刀，因為腫瘤在2公分以內時開刀，5年存活率高達50%，當腫瘤2到4公分時開刀，5年存活率下降到只剩15%。

胃腸肝膽科醫師錢政弘先前也曾在臉書貼文說，胰臟真的是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變；根據2024年韓國延世大學統計顯示，急性胰臟炎發生後的2年內，出現胰臟癌的機率高達19倍，過了5年才會降到2.7倍，一直要等到過了10年以上，風險才會降到跟一般人一樣。

他強調，愛吃甜食、飲酒、肥胖是胰臟癌高危險族群，要預防胰臟癌，應避免甜食，多吃十字花科蔬菜、南瓜、胡蘿蔔。

坣娜 胰臟癌 歌手 醫師警告 辭世

