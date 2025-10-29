今年全台人瑞5749人「最高齡122歲」　重陽金鎖片預算增至7699萬

▲賴清德總統日前探望百歲人瑞洪陳活森先生，並且致贈金鎖片。（圖／總統府提供）

記者洪巧藍／台北報導

今（29）天是重陽節，根據衛生福利部最新統計，國內百歲人瑞達到5749人，這也反映在社家署致贈的「人瑞金鎖片」預算，總金額上看7699萬，皆創下新高紀錄。值得注意的是，今年最高齡長者是北市一名122歲女性長輩，和去年最高齡相比多了3歲，原來是該名長輩因新冠疫情無法返國而遭除籍，今年終於回來台灣。

根據衛生福利部統計，國內百歲以上人瑞從111年開始突破5千人，今年截至9月已經達到5,749人，和112年新增738人相比，成長達15%，創下歷年新高。而國內最高齡的百歲人瑞為台北市一名122歲女性長輩；男性最高齡則為新北市的115歲長輩。

值得注意的是，113年國內最高齡長者是119歲女性，今年突然拉高到122歲，相比整整多了3歲，社家署解釋，因為該名長輩之前出國到夏威夷，因為新冠疫情無法返國而遭除籍，今年終於回來台灣。

衛福部每年都會在重陽節致贈人瑞金鎖片，做為象徵長壽與福氣的重陽賀禮，剛滿百歲的金鎖片最重，重量達二錢，之後每年還有較小的0.5錢金鎖片。

然而近期黃金價格飆漲，相關採購是否受到影響？社家署代理署長周道君受訪表示，採購時金價已開始上漲，但並非在最高點買入，決標金額7699萬5606元。

周道君表示，社家署持續提供超過65歲的長者各式服務，若有失能、獨居或其他長照需要，都會提供相應支援；也提醒長者，不用等到百歲，人生後段班時期就應該多和社會保持連繫，踴躍走入社區據點，國健署也提供有營養建議，加上適度運動，讓每個長輩都有機會活到百歲、呷百二不是夢。