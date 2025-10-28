科學證實三溫暖可抗老　醫曝5種人不宜：入門別超過15分鐘

▲研究證實三溫暖有助抗老，但醫師提醒懷孕、高血壓等5族群不適合。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

最近天氣轉涼，許多人開始規劃泡湯，或到桑拿（三溫暖）放鬆身心。醫師指出，根據最新研究，規律使用三溫暖不但能促進血液循環及排汗代謝，還可強化粒線體功能，提升身體能量效率，是有助抗老的「熱適應訓練」。

東森栢馥森心林診所許嘉珊醫師在臉書分享，粒線體是人體能量的發電廠，負責將養分轉化為能量，和抗疲勞、代謝功能與運動表現密切相關；當粒線體功能下降時，容易出現疲倦、代謝緩慢及老化現象，而近年文獻發現，反覆的熱刺激可促使身體產生「熱適應」（Heat Acclimation, HA）反應，啟動細胞修復與能量調節機制，進而改善粒線體健康。

根據研究，規律使用三溫暖，除可促進粒線體的生成與更新，還能提升熱休克蛋白（HSPs）活性，這些蛋白能保護細胞結構、減少氧化壓力，有助能量有效率使用；若能長期進行此「正向壓力訓練」，身體在運動或日常活動中可更為省力、耐久，同時能提升睡眠品質及血管彈性。

許嘉珊指出，要達到熱適應效果，需連續多天或數周進行規律熱暴露，每次都要使體溫明顯上升並出汗，但不必追求極端高溫，攝氏70至80度的乾式桑拿，或60度左右的蒸氣浴，都可以達成目標；若初次使用，建議從10至15分鐘開始，視個人狀況逐步延長，每周進行2至3次為宜。

許嘉珊強調，不是人人都適合三溫暖，若有心臟疾病、高血壓、懷孕、脫水或急性感染，均應避免高溫環境，以免增加循環負擔，且使用前應充分補水，結束後則需避免立即沖冷水或劇烈運動，只要能安全、持續進行，身體將可在溫熱中達到代謝促進、抗老保養的雙重效果。