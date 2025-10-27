徵兒科醫「時薪900元」遭酸　台大院長：值班費比他院高

▲台大醫院院長余忠仁（左2）。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

昨日社群平台上出現「台大兒童醫院徵小兒加護病房（PICU）主治醫師」徵人文章，引發網友熱議「兒科醫師時薪僅900元」、「比家教還低」，感慨兒科專業未獲尊重。對此，台大醫院院長余忠仁今回應，這部分是用值一個班去計算，不是用時薪算的，且台大在值班費是優於北部其他醫學中心的。

該篇貼文以「寶山兒童醫院徵PICU 值班主治醫師」為題，內容提及病房24小時收案，設有專業轉運團隊，負責全國重症兒童轉送與照護。值班主治醫師需負責執行跨專科醫囑和收治急診入床，因病房無住院醫師及NP協助，需親自開立醫囑與書寫病歷。病房夜間常規工作包括床邊X光判讀（約凌晨1時）及早晨氣體分析與1/0資料整理（約早上6時）。

至於工作時間與待遇為每月值班10班，平日夜班時段為下午5點至隔天上午8時，假日班分兩段為上午8時至晚間8時，晚間8時至隔天上午8時，假日較多月份需彈性支援，值班時數每小時900元，非值班時段無需進病房或收治病人分績效、不參與門診、不要求研究或教學活動。讓不少網友驚呼「時薪才900元？」

對此，余忠仁今受訪時表示，在值班費設計上，因為有本薪和服務獎勵金，另外會依照值班情況給費用，所以這部分不是用時薪去計算，是依照工作內容，而在全院值班費設計上，和其他北部醫學中心比較，台大是列於1/3以上，假日值班費是優於台北的醫學中心，夜間值班費是排在前面第二位。

針對網路上的言論，余忠仁也坦言，年輕醫師對自己的時薪評價，個人都有一些自己的想像和估算，但以現況而言，台大醫院在值班費設計是列於前段的，至於平台發言有牽涉到個人主觀判斷，大家也可以去了解其他醫院實際狀況，畢竟現在是網路時代，任何人都可以在網路發言，還是希望大家可以有實際上的評估和負責任的發言。

