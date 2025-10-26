台大徵值班兒科醫「時薪900」引熱議　院方揭實情：底薪另計

▲台大兒童醫院外觀，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

少子化衝擊之下，兒科醫師人力缺乏情況持續惡化，昨日社群平台上出現「台大兒童醫院徵小兒加護病房（PICU）主治醫師」徵人文章，引發網友熱議「兒科醫師時薪僅900元」、「比家教還低」，感慨兒科專業未獲尊重。台大院方今（26）日回應，900元並非時薪僅是值班費，另有底薪；也坦言而健保制度下醫院利潤有限，薪資調幅受限，但選擇個人長期耕耘發展的專長與工作地點，絕非薪資數字一個因素而已。

該篇貼文以「寶山兒童醫院徵PICU 值班主治醫師」為題，內容提及病房24小時收案，設有專業轉運團隊，負責全國重症兒童轉送與照護。值班主治醫師需負責執行跨專科醫囑和收治急診入床。因病房無住院醫師及NP協助，需親自開立醫囑與書寫病歷。病房夜間常規工作包括床邊X光判讀（約凌晨1時）及早晨氣體分析與1/0資料整理（約早上6時）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於工作時間與待遇為每月值班10班，平日夜班時段為下午5點至隔天上午8時，假日班分兩段為上午8時至晚間8時，晚間8時至隔天上午8時，假日較多月份需彈性支援，值班時數每小時900元，非值班時段無需進病房或收治病人分績效、不參與門診、不要求研究或教學活動。

寶山醫院是台大醫院在網路上暱稱，該文一貼出讓不少網友訝異「時薪才900元？」，有醫師發文感嘆「這種班是在挑戰全台主治醫師待遇的新低嗎？」、「當家教收入都比這個好」、「這麼X的條件，是要徵人才還是奴才」。台大醫院發言人陳彥元受訪澄清，PICU 值班主治醫師是「值班費每小時900元」，但是另外有底薪。

台大小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立特別發文解釋，目前台大兒童醫院徵求的加護病房住院型院聘主治醫師，第一年薪資包含底薪與值班津貼，整體月收入約可達23-4萬元以上，並非外傳的時薪900元而已。若有另外執行其他臨床業務，亦還有額外的績效收入。至於多少因為是個資，所以就不方便透露。

呂立坦言，教育部所屬大學附設醫院的薪資制度都有一定規範與核定流程，調整幅度的確有所限制。我們也鼓勵在臨床服務值班之餘，也可以繼續進修博士班、參與臨床、研究與教學，持續專業成長。

▲台大兒童醫院主任醫師呂立曾參與剴剴案出庭作證，守護受虐孩子的努力感動許多民眾，資料照。（圖／記者黃哲民攝）

台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安在臉書粉絲專頁「兒童心臟會客室：聊聊孩子們的心事」發文透露，家家有本難念的經，現在全台醫院兒科大缺人，每家的問題應該都不小，只是有沒有講出來而已。

陳俊安無奈指出，這本是科內的家務事。比較特別的是，這家醫院的兒科ICU可能同個時間會有好幾台葉克膜在運轉、住院診斷病名可能是長到唸不出來的罕病、很多更是來自全台各醫院無計可施轉來做最後一搏的孩子。所以我們的家務事，可能關係到全台很多重病孩子一輩子的事。

陳彥元受訪坦言，目前在健保制度下，醫療機構正派經營只可能有微薄利潤甚至沒有利潤或虧損的狀況下，台大醫院實在無法給出人人都非常滿意的薪資數字。如果單就薪資數字來考量，院方近幾年來不斷努力，相信已經讓人有感，然而，選擇個人長期耕耘發展的專長與工作地點，絕非薪資數字一個因素而已。

陳彥元表示，台大醫院擁有最強的醫療團隊支援、自由參與的研究與教學的機會、優質的軟硬體工作環境等等，這些都是非常重要的因素，卻無法呈現在薪資數字。院方鼓勵即將有機會做生涯選擇的醫師們，除了薪資數字很重要之外，應該收集好所有正確的資訊，做成一個自己喜歡、未來專業有發展、對社會有貢獻的職涯決定。

陳俊安文中強調，若有熱誠有能力的醫師願意來照顧這群重症孩子，我不會用值班醫師來定義他們。實際上，他們做的事就是國外行之有年的駐診醫生(hospitalist)，是專門在醫院內照顧病人、一群學有專精的醫生。他們就是台大兒科的正式成員，是我們一同工作的好夥伴。

呂立表示，誠摯感謝所有關心這個議題的朋友，希望這些討論能讓投入兒童重症照護的醫師，其專業與付出被更多人看見與重視。我們也真心期盼，大家在專業上共同成長、相互支持，一起守護台灣兒童醫療的最後一線，繼續維繫最珍貴的生命防線。