追查非洲豬瘟肉品流向　食藥署長喊話：全民一起當食安超人

記者趙于婷／台北報導

台中傳出全台首例非洲豬瘟疫情，引發全國關注。食藥署今表示，會持續督導地方政府衛生局執行市售豬肉類產品來源稽查，並針對販售東南亞、中國場域加強稽查。署長姜至剛更喊話，盼全民一起當食安超人，共同守護國人健康。

▲▼台中市通報疑似非洲豬瘟案例，今天已經完成豬隻撲殺。圖為發病死亡豬隻。（圖／農業部提供）

▲台中傳出非洲豬瘟疫情，豬隻已完成撲殺。（圖／農業部提供）

台中豬場爆發非洲豬瘟，農業部立即啟動七項防疫措施，包括全台豬隻禁運禁宰5天，該場剩餘195頭豬隻已全面撲殺，不過後續又傳出該養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬至大安肉品市場，部分豬肉恐已流入市面，地方衛生局正全力追查這批豬肉的流向。

對此，食藥署今回應，會持續督導地方政府衛生局至肉品攤商、超市、肉品加工廠、團膳、餐飲及餐盒業等處執行市售豬肉類產品來源稽查，並針對販售東南亞、中國場域加強稽查。

而在後市場方面，食藥署表示，也會查緝市面東南亞商店非法肉類製品，已規劃加強查核販售中國及東南亞食品業者，並督導衛生局每週回報查核情形，若有查獲來源為非洲豬瘟疫區之肉品，則移請農政機關卓處。

姜至剛強調，食藥署持續邊境業務，從來都沒有改變，面對非洲豬瘟，將堅守防疫，盼全民一起當食安超人，共同守護國人健康。

