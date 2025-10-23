花蓮善款已12.9億　賑災基金會：已發8億出去

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖造成當地重大災害。（圖／花蓮縣政府提供）

記者趙于婷／台北報導

賑災基金會今公布「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」最新統計數字，統計至22日止，已經募得款項新台幣12.9億餘元，而善款已撥付8.29億，全數用於第一階段緊急慰助及家園支持。

賑災基金會說明，9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生迄今已募得款項近12.9億元，善款已於日前公告將分三階段執行，第一階段是緊急慰助及家園支持、第二階段是生活支持與關懷照護、第三階段是社區復原及重建。

先前也已公布「第二階段生活補助方案」將擴大照顧弱勢家庭及失依家庭外，陸續依階段規劃賑助內容辦理，並排除公務預算應支出部分，以公開透明原則實際運用於災區災民，先照顧災後之生活、生計，再協助身心及社區復原重建。

另外，賑災基金會今表示，LINE Pay專案捐款部分，因配合金流作業將提前關閉，將於今日（23日）23:59截止募款，土地銀行專案帳戶及四大超商則於24日23:59截止募款，而募款專案收據預計11月開始陸續製作寄發，如捐款人索取的是電子收據，將於今年12月31日前以電子郵件收到收據，如捐款人索取紙本收據，將於明年二月底前寄送完成。