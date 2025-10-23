秋冬感冒季來襲！每天「多睡1小時」感冒機率減半

▲秋冬感冒季來襲，睡好比補維他命更重要。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

每到秋冬，天氣一冷，病毒也開始活躍，感冒和流感不僅傳染快，嚴重起來的風險也更高，很多人以為只要多吃維他命、多喝雞湯就能避免生病，但營養師郭曉晶提醒，其實真正能保護免疫力的「秘密武器」是睡得好，每天多睡一小時，就能大幅降低感冒風險，睡眠不足不只讓人白天沒精神，免疫細胞也會「出錯」，身體對病毒的防禦力自然下降。

郭曉晶指出，除了睡眠，吃對營養也很重要，她建議，維生素D是免疫系統的「開關」，能保護呼吸道黏膜，建議多曬太陽，或從鮭魚、雞蛋、牛奶攝取。維生素C和鋅則是感冒初期的「黃金搭檔」，喉嚨癢、鼻子塞時，多吃富含維生素C的水果，搭配含鋅的堅果或海鮮，可以縮短病程、減輕症狀。

郭曉晶整理出簡單的一日「免疫強化計畫」，讓日常生活就能補足營養。「早餐」可以吃優格配藍莓和南瓜子，既補益生菌又有抗氧化和鋅元素；「午餐」推薦地中海沙拉，加橄欖油、堅果和鮭魚，補充健康脂肪；「晚餐」則用菠菜豆腐湯配糙米飯，含有鎂和色胺酸，幫助放鬆神經，睡得更好。

她也提醒，規律作息很重要。固定睡眠時間、讓身體有足夠修復時間，比單靠維他命更能對抗病毒。秋冬季節，不僅要吃得營養，也要睡得深、睡得飽。簡單來說，免疫力就是「吃得對、睡得好」，才能在季節交替時保持活力，不被感冒擊倒。