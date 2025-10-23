鴻海、北榮簽署合作意向書　捐3億打造全球智慧醫療台灣隊

▲北榮與鴻海簽署智慧醫療戰略合作意向書。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

台北榮民總醫院與鴻海科技集團今（23）日正式簽署「智慧醫療戰略合作意向書」，雙方將在臨床流程自動化、AI多模態醫學模型開發與驗證、協作機器人導入及智慧遠距醫療等領域展開全面合作，鴻海同時宣布捐贈新台幣三億元，分三年投入相關計畫，聯手打造「全球智慧醫療台灣隊」。

北榮院長陳威明表示，鴻海科技集團以全球領先的製造品質與效率聞名，近年積極投入AI智慧醫療領域，而北榮擁有龐大臨床資料與優秀醫療團隊，是AI多模態醫學模型開發與臨床驗證的理想場域，此次合作不僅象徵醫療與科技的深度融合，更代表為台灣未來醫療發展「一起做一件大事」。

另外，陳威明也特別提到，非常感謝鴻海董事長劉揚偉慷慨捐贈三年三億元研究經費，開啟醫療與科技攜手創新的新篇章，雙方將於北榮科技大樓設立智慧創新研究室，結合臨床應用與技術研發，打造智慧醫療示範基地，推動台灣智慧醫療邁向國際舞台。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，這次的合作不只是鴻海與北榮的攜手，更是「台灣、北榮、鴻海」三強聯手，這次合作要把「醫療的深度」與「科技的廣度」結合起來，為台灣開創智慧醫療的新可能。

北榮副院長李偉強進一步說明，雙方合作聚焦三大主軸「智慧醫院自動化建設」、「AI多模態醫學模型研發」與「遠距醫療應用落地」，以「危險（Dangerous）」、「重複（Repetitive）」與「價值（Value）」三大面向為核心，讓科技真正解決臨床痛點、創造醫療價值。

在「去危險化」部分，雙方將導入化療與放射性藥品自動化配藥機器人，建立更安全的藥師作業環境，降低暴露風險並提升準確率與效率；同時升級檢驗室全自動化管理系統，實現血液、藥品與廢液全流程智慧化，全面強化醫療安全與作業效能。

在「降低重複性」方面，導入AMR智慧搬運機器人與穿戴式外骨骼裝置，協助醫護人員搬運與翻身，減輕體力負荷，並引進鴻海CoDoctor健康檢測設備與遠距生理監測平台，推動「Hospital at Home」在宅照護於北榮落地，擴大應用至長照3.0與榮民之家健康守護。

在「AI賦能與創新價值」面向，雙方將共同開發多模態AI醫學模型，以北榮在癌症、神經醫學、心臟疾病及放射診斷等臨床資料為基礎，結合鴻海AI運算平台與數位孿生技術，建構具在地數據特色的AI生態系，首波將聚焦失智症、攝護腺癌、肺癌、乳癌與冠心症等疾病，建立風險預測、診斷與治療輔助系統。

陳威明強調，未來北榮與鴻海將持續在臨床驗證、AI模型開發與智慧醫院部署三大方向深化合作，於北榮院區打造智慧醫療示範場域，展現醫療實踐與科技創新的結合成果，期盼透過此次合作，推動台灣成為全球智慧醫療的典範。