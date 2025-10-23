「知名壽喜燒」已5人疑食物中毒就醫　衛生局：再1人通報就停業

▲新光三越南西店「牛喜壽喜燒」爆出多人用餐後腹瀉、發燒就醫。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

有民眾到新光三越南西店「牛喜壽喜燒」用餐，出現腹瀉、發高燒和嘔吐症狀緊急送急診，且一同用餐的朋友現在也在急診室。對此，北市衛生局回應，現場查有「冰箱食材未加蓋保存」的衛生缺失事項。另目前已接獲通報疑似食品中毒5人，依標準疑似食品中毒通報採樣作業流程，通報人數達6人將啟動停業程序。

該名網友在社群上說明，10月20日晚間6點43分到新光三越南西店B1牛喜壽喜燒用餐，10月21日早上開始腹瀉，下午開始發高燒，晚上10點開始吐，且高燒不退到急診時，已經燒到38.8度，10月22日出院後回家吃了退燒藥，還是燒燒退退，到現在還是39.8度，且之後在Google評論發現有6個人的狀況一樣。

針對此食安事件，台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，現場查有冰箱食材未加蓋保存之衛生缺失事項，已責令業者於10月27日前改善完成，期屆如未改善，將依食安法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

林冠蓁呼籲，民眾食用後如有身體不適請儘速就醫，並保留就醫診斷證明書及消費單據，經醫師判定疑與食物有關將進行通報，或民眾也可自行向衛生局申訴，衛生局均會啟動調查作業。