醫護請特休也遭扣績效獎金　工會抗議提4訴求：不得有不利待遇

記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員猝逝引發關注，多個醫院工會今（23）日表示，「請假有罪」的有毒意識普遍深植於各行各業，而醫院同樣在制度上對勞工請假多有不利待遇，以台大為例，申請特休、病假或婚喪假，同樣會被視作「缺勤」而減發績效甚至全月歸零。工會提出4大訴求，希望勞動部與衛福部邀集勞資協商強化請假權益。

台大醫院工會理事鄭婷文表示，自己身為一名臨床工作近20年的護理師，今天站出來不是為了抱怨，而是希望社會看見基層醫療工作者「一直在照顧別人，卻不敢照顧自己」的真實處境。

鄭婷文分析，以台大醫院的「年終考核作業原則」為例，一年當中只要勞工申請事、病假合計超過14天，該年度就不得考列甲等；此外，院內部分單位在「紅利績效獎金」的發放實務上，也多訂有以出勤天數作為數額計算的規定，即便勞工申請的是特休、病假或婚喪假而非事假，同樣會被視作「缺勤」而減發績效甚至全月歸零。

台北榮總工會理事長黃甘迪分析，以北榮「工作獎金核發作業規定」為例，無論是婚、喪、事、病、產、產前、流產、陪產、育嬰、生理等各類假別，勞工在扣除當月請假天數後，倘若到院工作天數未達一半者，即會按比例扣減工作獎金，等同前述的所有假別，在現行制度裡一律被醫院雇主視作「缺勤」，進而「理所當然」對勞工施予不利待遇。

黃甘迪表示，他自己在去年底就因外傷而請了11天病假，當月的底薪便因病假半薪而減損約7800元，當月的工作獎金則減損約5000元，甚至在年終考核時竟直接被評為乙等，當時單位主管所給出的理由便是「你病假請太多天」。他說，「現行制度下如此赤裸地貶抑侵害勞工應有的健康權益，究竟如何可能落實中央政府的健康台灣願景？」

台大癌醫工會理事長許銘修分析，在工會針對請假權益所發布的問卷調查中，除了病假、特休假、生理假、加班補休等常見案例外，肇因於醫療人力短缺，申請喪假遭受刁難的案例也相當大宗。

許銘修表示，一名在臨床工作的會員來訊工會，寫下她多年前的親身經歷，當時一手帶她長大的祖父驟然離世，她向醫院申請5天喪假，主管僅冷冷回應道「人力短缺只能給妳3天，其他2天妳自己想辦法找人換班」，她白天跑殯儀館處理後事，晚上還得傳訊息懇求同事幫忙，最後在頭七的當天沒有找到人力，成為一輩子的遺憾。

台大癌醫工會常務理事潘泓甫指出，因請假而遭受制度性不利待遇的對象絕不僅限輪班醫護，新光醫院內部針對醫技職類的技術員，即同樣訂有將特休視作「缺勤」而扣減績效的規定；成大醫院曾針對勞工申請流產假大幅扣減績效獎金，當事人甚至在請假過程中蒙受來自單位主管的二次傷害。

潘泓甫表示，一名成大護理師在多年前因長期過勞，懷孕11週時胎兒心跳突然停止，悲痛萬分之際，她遵照醫囑申請流產假施行妊娠中止手術，沒想到當月的績效獎金竟被直接砍半，當她鼓起勇氣詢問主管時，主管非但沒有說明扣減依據，甚至還回了句「孩子還會有的，以前很多學姐也都這樣」，令當事人再受沉痛打擊。

潘泓甫總結，一名年輕空服員不幸離世的事件，背後蘊含著台灣無數「請假有罪」的職場環境、無數「請假受罪」的各業勞工，醫療工會明確主張「請假是權利，不是犯罪」、「抱病上班不是奉獻，是風險」，聯合提出4項訴求，誠摯呼籲賴總統、行政機關及各黨立委採取明確對策，莫再放任有毒體制持續殘害醫療業、航空業及全體各業勞工。

1.現行各類法定假別除事假之外，雇主應不得列為勤惰考核項目、不得有所不利待遇。

2.勞動部及衛福部應盤點各醫療院所差勤制度，邀集勞資協商強化勞工請假權益保障。

3.立法院應修正勞工請假規則、公務人員請假規則、考績法及其施行細則，完善法制。

4.賴總統應將勞工請假健康權納入健康台灣願景指標，建立健康職場才會有健康台灣。