用「病、斃死豬肉」最重可罰2億　食藥署嚴查東南亞、中國食品

▲台中市通報疑似非洲豬瘟案例。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者趙于婷／台北報導

台中市通報疑似非洲豬瘟案例，台中市農業局已與中央相關人員到豬場全面撲殺195隻。食藥署表示，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，民眾不用恐慌，但若食品業者刻意使用「病、斃死豬肉」，最重可處新台幣2億元以下罰鍰，情節重大者可命其歇業。另食藥署也會著重在偏好賣東南亞、中國大陸食品的業者加強查緝食品來源。

食藥署副署長王德原指出，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，依據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘、60℃20分鐘後不活化或加熱70℃立即不活化。

王德原說，國內屠宰場均設有駐場獸醫師於屠宰前後逐隻檢查，肉品出場前均經屠宰檢驗合格，會嚴格把關食品衛生與市場流通安全，因為東南亞、中國大陸是疫區，所以會著重在偏好賣這兩處地區食品的業者加強查緝食品來源，但仍要提醒民眾不要食用來路不明的肉品，只要購買來源清楚、符合規定的市售豬肉。

若食品業者刻意使用病、斃死豬肉，該等肉品本質上「即屬變質物品」，不得供為食品原料使用，故如以該等物品作為食品原料，屬於食安法第15條第1項第1款所稱之「變質」或腐敗者，得依同法第44條，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。