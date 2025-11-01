秦良丰奇蹟生還　主治醫陳元皓曝康復過程「最難忘一幕」

記者邱俊吉／台北報導

在2018年漢光演習中，傘兵秦良丰跳傘發生意外，從大約130層樓的高空墜落，經搶救後，不但生還，並恢復行動力。身為秦當時的主治醫師，陳元皓說，照顧軍中弟兄責無旁貸，當時醫療團隊接手後，所有成員都抱著「一定要讓他好起來」的決心投入，不過最後能成功，關鍵還是秦「過人的勇氣」。

▲秦良丰（左）奇蹟生還，並透過積極復健，得以不必長時間倚靠輪椅，能自力行走。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳元皓回憶，當時三總為秦良丰成立的跨科團隊，包含神經外科、精神科、復健、營養、呼吸治療與心理諮商等，約有20個科部參與，醫師、護理人員與治療師等每日開會討論，持續因應病情進展調整治療方案與復健方向，這是以病人為中心的高度展現，「我們無縫合作，也相互信任」。

當時對於秦良丰能恢復多少，陳元皓坦言，最初沒有多大的把握，因為一般脊髓損傷病人的預後都不輕鬆，出院後仍需長期照護，更何況秦的傷勢如此嚴重。後來能逐步復原，除了醫療團隊盡全力，秦的意志力和勇氣更是重要。

▲秦良丰親筆寫信向主治醫師陳元皓致謝。（圖／陳元皓提供）

關於秦良丰的康復過程，陳元皓提到個人印象最深的一幕。他說，某次深夜巡房時，看見秦良丰並未入睡，而是將沙袋壓在腹部、反覆進行橫膈膜運動，只因秦覺得白天進行此呼吸訓練「表現不夠理想，想再多練一次」。

陳元皓表示，秦良丰就是這樣高度自我要求的人，不管復健過程是疼痛或無力，他都會咬牙撐完，有時醫師勸他別太累，要休息，他仍不願停下，而這也是他能脫離呼吸器、拿掉鼻胃管與導尿袋，恢復自主呼吸與飲食的最大原因。

▲陳元皓認為救治秦良丰的經歷，讓所有參與的醫療人員都有成長。（圖／記者李毓康攝）

陳元皓感性說，和秦良丰一起走過這段路，醫療團隊更能深刻體會跨科協作的重要性，也促使醫師重新思考「醫療的極限」為何。他表示，病人會感謝醫師，「但我們更感謝他，他讓我們看到醫療不只是治療，還有意志和信任」。