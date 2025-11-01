在媽媽的背上發願行醫　三總院長陳元皓：醫療要深入軍心與民心

記者邱俊吉／台北報導

近年兩岸情勢緊張，中共頻繁軍演，民間也開始準備避難包，而三軍總醫院身為台灣軍醫體系核心，如何在軍事與醫療之間取得平衡，備受關注。對此，院長陳元皓表示，三總不只是戰時後盾，平時更是民眾健康的重要依靠，將積極導入智慧醫療、推廣民防教育，期許能帶領三總更加深入軍心與民心。

▲三總院長陳元皓認為該院不只是戰時後盾，平時更是民眾健康的重要依靠。（圖／記者李毓康攝）

陳元皓是國內知名的神經外科醫師，因三總角色特殊，相對於某些名醫，較少在媒體曝光，不過他的醫療、學術、行政經歷完整，曾任軍醫局衛勤保健處處長、三軍總醫院松山分院院長及國防醫學院院長，除神外手術受肯定，並發表多篇關於神經傳導與腦功能的國際論文，並於軍醫體系期待下接掌三總。

回顧行醫生涯，陳元皓從兒時看病的辛苦經歷談起。他說，他是新竹北埔人，小時候體弱多病，經常發燒，但當地交通、醫療資源有限，母親每次只好背著他、從北埔趕往竹東就醫，那時他就常在想，若醫生能離家更近該有多好，習醫的念頭也就此紮根。

▲陳元皓當年定決定投身軍旅，雙親均大力支持。（圖／三總提供）

陳元皓提到，家族從未有人行醫，他是第一個唸醫學院的孩子，父母均從事教職，很信任國家體制，所以對於他考上國防醫學院都深感為榮；至於選擇神經外科，則是受到神外專家、現任花蓮慈濟醫院院長林欣榮的影響，「（林欣榮）那時在三總服務，從美國研習回台後，大力推動腦血流重建及立體定位手術」，讓他見證神經外科不僅可救命，更能助人恢復生活功能，深受震撼之餘，也立志投入此領域。

在學術方面，陳元皓說，他鑽研神經傳導、腦功能相關研究，並聚焦多巴胺傳導的變化，試圖從生理層面去理解腦部疾病如何影響行為與情緒，其中頭部外傷的研究有多篇發表於國際知名醫學期刊。

對此，陳元皓指出，臨床可發現有許多頭部外傷病人雖外觀康復，行為與情緒卻已產生變化，例如脾氣變得較差等，家屬多認為這是「情緒問題」，但他與團隊追蹤後發現，其實這是神經傳導效率下降、神經元連結受損所引起，而相關研究發表不僅有助醫師清楚說明病情，也可減少家庭照護的誤會和壓力。

包含神經外科在內，外科治療一直都是軍醫體系的重要任務，尤其兩岸關係不明朗，優化戰傷處理更是重中之重。陳元皓表示，三總近年已於衛訓中心建立戰傷模擬訓練系統，並為外科醫師開發高階教育課程，主軸是「損傷控制手術與復甦」，強調在戰場或大量傷患的狀況下，如何根據有限資源優先處理出血及生命威脅性損傷，同時啟動復甦措施，讓病人有機會後送、重建。

▲兩岸關係不明朗，陳元皓認為優化戰傷處理是三總重中之重的任務。圖為漢光演習金防部夜間射擊畫面。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，陳元皓提到，三總已建立明確的臨床指引，將相關訓練設計為系統化的工作坊，從實作演練、模擬場景到團隊分工，皆納入訓練流程中，且課程不僅針對軍方醫師，也與民間醫院合作舉辦，目標是使平時的醫療人力，在戰時可迅速轉化為救援量能。

陳元皓也談到民防醫療的重要性，呼籲每個家庭均應準備基本救難包，並提醒民眾，傷口處理應以清潔為主，用自來水沖洗、保持乾淨即可，而止血帶雖為重要急救工具，但若未受過訓練，反而可能造成損傷，應透過教育訓練學習正確使用。

兩岸局勢不確定，但陳元皓認為，軍醫體系要備戰，更要穩定社會，醫療沒有立場，使命以救人為要。從北埔被母親背著就醫的孩子，到如今成為帶領三總的院長，他始終相信不論是戰時或平時，醫療都該成為讓人安心的力量。

▲陳元皓期許帶領三總更加深入軍心與民心。（圖／記者李毓康攝）