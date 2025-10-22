「10大徵兆」代表已糖上癮！　吃甜食有愧疚感都中

▲甜點。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

許多人認為，只要有規律運動習慣，喝點含糖飲料沒什麼大不了。不過，小兒內分泌暨減重專科醫師王律婷提醒，含糖飲料的健康風險遠比想像中嚴重，即便有運動習慣，也無法完全抵銷含糖飲品對身體代謝的影響，最新的美國大型研究也狠狠打破這項迷思！

每週攝取兩杯以上含糖飲 有運動仍有罹糖尿病風險

根據發表於《 Diabetologia 》的前瞻性觀察性世代研究結果顯示，即使運動量達到建議標準，長期每週飲用兩份以上含糖飲料者，罹患第二型糖尿病的相對風險，仍比同樣運動量但每月飲用少於一份含糖飲料的人高 22% 。

王律婷指出，所謂含糖飲料，除了街頭常見的手搖飲，也包括運動飲料、碳酸飲料（如可樂、沙士）、果汁飲料，甚至標榜 100% 的純果汁。然而，即使改喝熱量較低、糖分減少的代糖飲料或是零卡飲料，研究也顯示，若每週攝取兩杯以上，長期下來，即使運動量達建議標準，相較不喝的人，仍會增加7%罹患糖尿病的風險。

飲品糖分吸收速度快 當心糖癮危機

不僅如此，一篇發表於《 Advances in Nutrition 》，納入 29 項前瞻性世代研究的統合分析研究指出，每多喝一份含糖飲料（約 39 克糖），罹患糖尿病的相對風險就上升 25% ；若是 100% 純果汁，每多喝一份（約含 23.3 克糖），相對風險也增加 5% ，且此風險隨著飲用量增加而增加。

王律婷表示，與固體食物相比，液態飲品中的糖分吸收速度快、飽足感低，且容易刺激大腦獎勵機制，讓人不自覺攝取過多糖分。若長期依賴含糖飲料，不僅影響血糖與代謝，還可能導致「糖癮」問題，增加糖尿病與肥胖風險。

10項自我檢測 你是否對糖上癮？

王律婷建議，若發現自己難以減少含糖飲料攝取，或懷疑已經對含糖飲料產生依賴，不妨透過以下10項自我檢測初步評估：

1、常於餐後或睡前想來份甜點

2、壓力大或情緒不佳時想攝取甜食

3、常在不知不覺中吃完一包餅乾

4、注意力難集中

5、出現頭痛頻率高

6、常選擇含糖飲料

7、想戒糖卻沒有成功過

8、總有許多理由攝取甜食

9、情緒起伏很大

10、吃甜食時會有愧疚感

若符合3項以上，建議及早諮詢醫師或營養師，調整飲食習慣，降低代謝疾病風險。王律婷醫師強調，含糖飲品對健康的影響不會立刻表現，而是長期累積、悄悄改變代謝狀況。想真正掌握身體健康，除了留意飲食與運動習慣，及早透過專業檢測了解自身血糖與代謝指標，更是不可或缺的一步。透過檢測，才能看見身體真實狀況，及早調整，遠離糖尿病與代謝疾病威脅。

