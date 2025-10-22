阿斯匹靈等2原廠藥退出台灣　健保署揭市占率：是全球性退出

▲又傳藥品要退出台灣市場，示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

拜耳藥廠「阿斯匹靈」、「醣祿錠」等將停止進口，引發網路討論是否又是健保藥價引發藥品退出台灣。健保署今（22）日表示，這兩款藥物僅2至4家醫學中心使用，市占率不高，其他院所多以使用學名藥為主；本次退出是藥廠市場考量，不僅台灣，是全球性的退出市場。

根據藥廠公文，台灣拜耳股份有限公司的產品「拜耳阿斯匹林®腸溶膜衣錠 100毫克」（衛署藥輸字第024025號）、「醣祿®錠50毫克」（衛署藥輸字第020786號）及「醣祿®錠100毫克」（衛署藥輸字第020787號）將停止進口。

文中也強調，ㄝ因近年國外製造廠生產之成本持續上升，旨揭產品已不敷成本，將停止由國外持續進口貨品。相關產品目前於國內庫存貨品有限，將於即日起控管供貨數量。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，阿斯匹靈為全球上市逾120年的藥品，經統計，113年拜耳公司之阿斯匹靈市占率為3.5%，以醫學中心為例，僅4家有使用。目前健保給付之同成分學名藥有33項，國內阿斯匹靈類藥品使用約9成是學名藥。

至於醣祿錠50毫克及100毫克，113年市占率分別為10.8%、15.7%，醫學中心僅有4家、2家有使用。黃育文表示，該藥品為第二型糖尿病用藥，上市已經超過40年，健保給付之同成分學名藥分別為23項、5項，國內院所約8成都是使用學名藥。

黃育文指出，本次原廠藥物退出市場，是因應藥品供應生態，不僅是台灣，是全球都在退出，和健保核價無關。而為強化藥品供應鏈，健保署已公告修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，提供藥品多元核價措施。此外，113年已調升200多項藥品支付價格。

為完備藥品供應韌性，114年行政院於「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中挹注全民健康保險基金200億元，以因應製造成本提升所需，未來健保署會全力穩固藥品供應鏈，穩定臨床所需，確保民眾用藥權益。