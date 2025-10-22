韓國女性抱怨台男汗臭　專家教除味5招：戒酒、多吃蔬果有幫助

▲台灣男性的汗味最近引起討論，專家建議多吃蔬果、益生菌等有助除臭。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

最近有網友分享韓國女同事的抱怨，說公共場所都是男人的汗味，讓人逛不下去，結果在網路引起很大的討論。對此，食品專家楊世煒（韋恩）在臉書分享，天氣熱流汗是一回事，其實有些食物和營養素可改善體味，例如天然蔬果、益生菌、omega-3脂肪酸等，同時少吃紅肉、少喝酒，對於除臭也會有幫助。

楊世煒整理出的除味飲食對策如下：

●補充益生菌。可同時調整皮膚與腸道的菌相，屬於「內外兼顧」的好選擇。皮膚表面每平方公尺約有千億隻共生菌，好菌多時，能抑制汗液被壞菌分解產生異味，而腸道好菌充足，氨氣、硫化氫等惡臭氣體也會減少。若能同時攝取寡糖、膳食纖維等益生質，更能提升好菌活性。

●多吃蔬果。蔬果富含抗氧化物如維生素C、葉黃素、β胡蘿蔔素、花青素等，可防止體內脂質氧化，避免形成令人不快的氣味，另植物中的多酚同時也是優質益生質，有助維持菌相平衡。

●適量攝取omega-3脂肪酸。富含omega-3脂肪酸的食物如深海魚、亞麻仁油或核桃油，都能抑制體味。因omega-3具有抗發炎與抗氧化作用，可減少動物性脂肪產生的過氧化物，進而降低臭味的形成。

●少吃紅肉與動物脂肪。這類食物的蛋白質分解後會生成氨、硫化氫等臭味原料，而脂質氧化則會形成過氧化脂質，若攝取過多將導致腸內壞菌增加，使汗液中的蛋白與脂肪含量上升，體味也會更明顯。

●避免飲酒。酒精代謝會影響體味，國健署也建議，男性每日攝取酒精量不應超過20克、女性不超過10克，才能在當天完成代謝，若喝過量，不僅會產生乙醛氣味，也可能加重口臭、體臭，減量或戒酒更有助維持清爽體味。