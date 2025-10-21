「黃烷-3-醇」抗氧化護心血管　巧克力、茶、蘋果都含有

圖文／每日健康

在當前全球健康意識增強的背景下，人們對於自然食材在健康維護中的作用愈發重視。近期，英國的一項研究揭示了茶、巧克力、蘋果和葡萄這些日常食物中所含的黃烷-3-醇，對於降低血壓和改善心血管健康的潛在益處。

研究背景與發現

這項研究發表在《歐洲預防心臟醫學期刊》上，指出黃烷-3-醇是一種促進血管健康的重要化合物。它能讓血管保持彈性，有效維持血壓在健康範圍內，尤其對高血壓患者特別有用。研究表明，穩定攝取黃烷-3-醇不僅能降低心血管疾病的風險，還具有抗氧化和抗發炎的效果。

具體數據與專家觀點

根據研究，哈佛醫學院指出，每日補充500毫克的可可黃烷醇，可降低心血管疾病死亡風險27%，並顯著減少體內發炎。這些發現強調了黃烷-3-醇在保護心血管系統及促進認知功能方面的潛力。

影響對象與適用條件

這些研究結果尤其適用於高血壓風險者及心血管疾病患者，建議這些群體可在專業醫療人員的指導下，將富含黃烷-3-醇的食物納入日常飲食中。推薦的食材包括綠茶、紅茶、高可可含量的黑巧克力、蘋果和葡萄。

儘管黃烷-3-醇具有顯著的健康益處，但每個人體質不同，對食物的反應也會有所差異。因此，專業醫療監控是必要的。建議消費者根據自身健康狀況來決定攝取量，以避免潛在的副作用。

