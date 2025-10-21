知名手搖店「麻古茶坊」出包　吸管檢出塑膠殘渣超標

▲「麻古茶坊股份有限公司」吸管溶出試驗結果違規。

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗違規產品，共有3批自法國及瑞士輸入的乾酪，檢出大腸桿菌不合格，進口業者包括「聯馥食品股份有限公司」、「河洛企業股份有限公司」、「華熊國際企業有限公司」，另還有「麻古茶坊股份有限公司」從中國大陸輸入的吸管，溶出試驗結果違規。

食藥署表示，「麻古茶坊股份有限公司」報驗的中國吸管，以4%醋酸於95℃放置30分鐘後，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣49ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚丙烯為合成原料的塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，將針對「麻古茶坊股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，試驗以醋酸模擬可能的飲食情境，發現該批吸管溶出殘渣量超標，代表吸管若碰到飲料中的酸，就有可能產生殘渣，進而讓民眾誤食。

對此，麻古茶坊回應，本次為首次評估導入之新式三品吸管，已於邊境檢驗階段即全數銷毀，並未進入門市或提供給消費者使用。

麻古茶坊強調，現行門市所使用之吸管皆為經台灣檢驗合格之供應商提供，與本次案件完全無關，現行營運與消費者飲用安全均未受到任何影響，請消費者放心。

▲瑞士出口「乾酪」檢出微生物含量不符規定。（圖／食藥署提供）

另外，「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數為460及1100。「河洛企業股份有限公司」報驗的法國乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數皆為1100。「華熊國際企業有限公司」報驗的瑞士乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於15至240。

依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。

食藥署將針對「聯馥食品股份有限公司」、「河洛企業股份有限公司」及「華熊國際企業有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。