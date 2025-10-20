違規加熱菸「一天就下架」　反菸團體讚衛福部強力執法

▲地方政府強力執行加熱菸稽查。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

跨國菸草公司加熱菸在台上市販售，但未依規定標示尼古丁含量，衛生單位稽查發現後，衛福部第一時間依法要求全面下架。台灣拒菸聯盟今表示，對此表達高度肯定，並贊同應全面檢驗市售加熱菸的尼古丁含量，確保符合限值規定，呼籲政府應持續強力執法以維護國人健康。

根據《菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法》第8條規定，菸品的尼古丁、焦油含量，應依菸品出廠檢測結果據實標示。而針對此次加熱菸商未依規定標示尼古丁含量，台灣拒菸聯盟直言，跨國菸草公司根本是挑戰政府公權力、愚弄台灣人民，完全無視台灣法律。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也提到，當衛福部第一時間要求違法加熱菸品下架時，業者仍一度繼續販售，網路上更集體出現各種力挺菸商的言論，政府必須挺住壓力，若連第一家業者違規都無法貫徹菸害防制的執行力道，嚴格管制加熱菸根本只是空談。

台灣拒菸聯盟強調，核准上市之加熱菸就是菸品。依《菸害防制法》第10條第2項規定，菸品容器應標示尼古丁、焦油含量；若是違反相關規定，可依同法第29條，針對違規的製造、輸入業者處100萬到500萬罰鍰，販賣者亦可處1萬到5萬罰鍰。

面對第2家跨國菸草公司加熱菸品即將上市，台灣拒菸聯盟呼籲，衛福部與各縣市衛生局應持續加強稽查行動，確認從標示到包裝、展示、販售、廣告促銷等，符合《菸害防制法》規定，查獲違法立即裁處。