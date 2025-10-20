研究揭「生病沒食慾」真相　醫：不吃飽反能強化免疫力

▲病中不必強迫自己吃飽，最好輕斷食，多喝水或蔬菜湯，更有助身體快速恢復。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／綜合報導

生病沒食慾，不是身體壞掉，而是正在「自我修復」。 台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書分享，根據研究， 當人生病、發炎或感染病毒時，身體會暫時降低對葡萄糖的使用，轉而燃燒酮體、乙酸、乳酸等替代燃料，這時不該硬吃，輕微斷食幾餐，會更快速康復。

張家銘指出，今年發表在《Cell Metabolism》的研究揭示，罹患疾病時，免疫細胞中的T細胞將不再依賴葡萄糖進行快速糖解，而是使用更穩定的代謝管道，透過粒線體的氧化磷酸化產生能量，這樣的轉換可減少代謝廢熱與自由基，提高免疫系統穩定運作，使免疫細胞的戰力更持久，同時降低過度發炎造成的損傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，若體內有足夠的酮體及乙酸時，T細胞會啟動「乙醯輔酶A」代謝路徑，促使免疫相關基因如干擾素γ、顆粒酶B被打開，進而強化T細胞殺死病原的能力。

張家銘寫道，根據免疫系統此「作戰步驟」，當人發燒、喉嚨痛、沒胃口時，其實不必強迫進食，多喝水、補充電解質，輕微斷食幾餐，使代謝自然轉換到「免疫模式」，酮體和乙酸上升，T細胞戰力才強。

病人若能在康復期慢慢恢復飲食，不要太快吃油膩或甜食，整體復原速度更好，疲倦感更少。張家銘解釋，因為這時身體仍在清除代謝廢物，若提早塞進太多糖分，免疫細胞會又被迫切回糖解路線，反而拖慢修復，建議病中或病後幾天內，以高湯、蔬菜湯、蛋白質為主，並少量、多次進食，身體才能循序回到原本的代謝步調。

張家銘指出，當食慾回來，代表免疫戰爭即將結束，因為當感染被控制、發炎訊號下降，大腦下視丘釋放的食慾抑制物質將減少，消化系統也能重新拿回能量控制權，身體便會自然產生飢餓感，代表修復階段啟動。

張家銘提醒，真正的健康不只是沒有疾病，民眾應該學會「怎麼吃、什麼時候不吃」，一旦生病，才能好更快。