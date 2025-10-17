【廣編】  愛爾麗拉髮密雷射實現毛囊新生　髮型美學專家吳依霖代言

圖、文／愛爾麗提供

為了讓更多人理解「毛囊健康」的重要性，愛爾麗特地邀請 髮型美學專家吳依霖擔任代言人。並也親自體驗，她表示：「很多人問我怎麼樣才能讓髮型更好看？其實答案不是造型，而是從毛囊健康開始。當毛囊強健、髮量豐盈，任何造型都能呈現最完美的狀態，而拉髮密雷射就是現代人最好的選擇。」

「落髮」已經不再是中年族群的專利。根據臨床觀察，近年來落髮年輕化趨勢愈發明顯，許多二、三十歲的族群，也開始為逐漸稀疏的髮量感到焦慮。 在國際醫學論壇中，皮膚醫學專家、美容醫學碩士 Dr. Matheus Rodrigues 分享了拉髮密雷射的最新臨床成果。

國際專家認可 最常使用在生髪的雷射

他指出，拉髮密雷射能促進頭皮血液循環，當血液流動加快時，毛囊獲得的氧氣與營養更充足， 髮絲也因此變得更粗、更強韌，維持健康的生長狀態。

同時，拉髮密雷射採用 1927 奈米分段能量，能刺激毛囊幹細胞再生與活化，特別是針對毛乳頭區域的幹細胞，可重新啟動毛囊功能，進而縮短休止期、延長生長期，幫助毛髮恢復自然生長。在短時間內，拉髮密雷射已累積超過 300 件臨床案例，顯示其穩定且明顯的頭皮改善效果， 深受醫師與使用者青睞。

毛囊新生時代 正式啟動

愛爾麗集團董事長常如山，對新技術的要求一向嚴謹。他強調：「每一次新技術引進，我一定會親自體驗，確認安全與效果，才會交到顧客手上。」當他看見 Dr. Rodrigues 的研究成果後，決定將拉髮密雷射引進台灣，並由醫師團隊展開臨床觀察。董事長常如山表示：「拉髮密雷射的價值，不只是改善頭皮與毛囊，更是幫助人們真正走出落髮困擾。」隨著這項技術的引進，愛爾麗也將在全台推廣「毛囊新生課程」，讓台灣與國際同步，迎接頭皮健康的新時代。

