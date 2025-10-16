花蓮善款破12億　弱勢家庭「每月補助3萬元」一次發12個月

▲賑災基金會今也公布花蓮受災戶生活補助方案。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生迄今已20日，迄今募得款項超過12億元。賑災基金會今也公布生活補助方案，分為「弱勢家庭」及「因災傷亡者之家屬」，弱勢家庭每戶每月補助3萬元，因災傷亡之家屬依照條件每人每月補助2.5萬元，每戶每月提供生活補助3萬元。

賑災基金會說明，在生活補助方面，弱勢家庭第1至7類之災民，對於因災造成居家生活與工作影響者提供經濟支持，每戶每月提供生活補助3萬元，補助期間12個月（一次給付）。

因災傷亡者之家屬部分，其共同生活戶之補助分兩類，第一是「扶養之父母、配偶、未成年子女」，每人每月提供生活補助2.5萬元，每戶最高5人，補助期間12個月（一次給付）。第二是「非屬扶養親屬但有同住事實者」，每戶每月提供生活補助3萬元，補助期間12個月（一次給付）。

相關補助方案將於近日發函花蓮縣政府，請縣府協助檢附核定印領清冊、載明申請賑助種類、具體事實、賑助金額及帳戶資訊等資料，基金會收文承辦將迅即彙整清點後逐一匯撥災民。而該募款也將持續募款至10月24日期滿為止。