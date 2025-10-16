醫師曝乳癌治療趨勢　慢性病化、與病共存不是夢

▲癌症希望基金會學習營現場，醫師與病友面對面交流氣氛溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

50歲的惠惠（化名）笑著說出這句話，語氣輕柔卻篤定。誰能想到，眼前這位頂著俐落短髮、臉上總是掛著笑容的女子，兩年間先後挺過乳癌與腦轉移，如今仍背起行囊，踏上環遊世界的旅程，用愛與勇氣陪自己走完每一段路。

惠惠在2021年12月確診第3期HER2乳癌。治療初期，她主動剃光頭髮，透過醫院假髮服務維持自信。她笑說：「頭髮會再長出來，但信心不能斷。」兩年後，癌細胞轉移腦部，她卻沒被擊倒，反而更堅定要活出精彩。

她報名旅行團、和朋友登山、打高爾夫、笑著自拍。「我不想讓人生只剩病房的味道。」惠惠說，感謝台中慈濟乳房醫學中心主任林金瑤與醫療團隊的支持，讓她能穩穩地走、快樂地活。她與丈夫甚至約定「愛的密語」未來若走到安寧階段，只要聽見那個暗號，兩人都會懂「我愛你」。這份溫柔的約定，像一盞燈，照亮她每次化療回家的夜。

癌症希望基金會近日舉辦「乳癌治療全方面指南」學習營，邀請病友與三位乳房專科醫師面對面交流，包括台中慈濟林金瑤主任、台中榮總洪志強主任、中國附醫廖庭儀醫師，現場氣氛溫暖又真誠。

「乳癌正在轉變成一種慢性病。」廖庭儀醫師指出，隨著新藥與健保給付跟上國際腳步，HER2弱陽性病友也多了治療選項，有機會像糖尿病、高血壓患者一樣與疾病共存。洪志強主任則鼓勵，該做的都做了，就相信自己已經盡力，心情愉快也能成為治療的一部分。

林金瑤主任提醒，完成標準治療後仍需依身體狀況調整，「醫療團隊與病人的溝通，才是長期穩定的關鍵」。現場病友也踴躍發問：「治療中能否小酌放鬆？」洪主任笑回：「偶爾可以，小酌無妨，重點是別讓它變成壞習慣。」另一位病友問：「穩定十年後能否停藥？」林主任指出，臨床上約十年是用藥上限，但仍須依個人情況評估，應在預防復發與生活品質之間取得平衡。

癌症希望基金會長期陪伴病友，提供從心理諮詢、假髮租借、義乳胸衣指導，到出版乳癌教育刊物、舉辦病友會與康復支持團體等多元服務。他們相信，陪伴不只是一種照顧，更是一種讓人「敢再愛自己的力量」。惠惠說：「我現在的生活很簡單──旅行、運動、看海。沒有什麼比『還能微笑』更幸福的事了。」