「打鼾」會害腦心血管病變　醫：中風、心肌梗塞風險增23倍

▲睡覺「打鼾」對身體健康大有影響。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

睡覺「打鼾」對身體健康大有影響！醫師指出，睡眠呼吸中止症不僅僅影響睡眠質量，還可能對整體健康造成嚴重影響，長期未處理的睡眠障礙可能導致更嚴重的健康問題，如腦血管病變、心血管病變，中風、心肌梗塞機率是健康者的6至23倍，另外男性陽痿以及憂鬱症風險也會上升。

睡眠呼吸中止症是指在睡眠中呼吸反覆暫停和重啟的情況，這會導致血中氧氣濃度下降，影響睡眠質量和健康生活。台北市立聯合醫院耳鼻喉科主任徐欣健指出，在現今繁忙的生活中，許多人都未曾留意睡眠呼吸中止症，這種睡眠障礙不僅僅是影響夜間的休息，它還可能對整體健康造成長期的負面影響，如導致高血壓或更嚴重的心臟疾病。

徐欣健說，沒有接受治療的睡眠呼吸中止症患者，短期會造成夜晚失眠、白天嗜睡與精神不佳、頭痛、口乾喉嚨痛、情緒煩躁、記憶力衰退以及上課或上班無法專心。

若長期未處理的睡眠障礙可能導致更嚴重的健康問題，如腦血管病變、心血管病變、高血壓、糖尿病、男性陽痿以及憂鬱症風險上升。另外因為駕車而提高了車禍事故機率，相較低風險者，有該問題的患者風險足足高出12倍之多，最嚴重的併發症則會增加猝死機率。

在治療上，徐欣健指出，目前另有可攜式居家睡眠檢查，可攜式的睡眠檢查儀器較為便宜，且儀器輕便，監測簡單，可以應用在全面性的篩檢，監測項目主要有血氧濃度、呼吸氣流及打鼾次數，可用於篩檢出大量潛在的患者。

徐欣健強調，可以觀察自身是否出現經常性疲勞、打鼾聲音較大或夜間突然驚醒等症狀，如果有這些症狀，建議尋求專業醫療意見。

