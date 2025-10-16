長庚醫學週今起盛大舉行　國內外專家跨域交流癌症醫學、智慧醫療

▲2025長庚醫學週隆重登場，跨域交流引領癌症醫學與智慧醫療新未來。（圖／長庚醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

「2025長庚醫學週」今（16）日起在林口長庚紀念醫院盛大舉行，此為長庚醫療體系最具代表性的年度學術盛會，今年主題為「癌症醫學領航：創新、挑戰、卓越」，為期四天的活動吸引超過2500位國內外醫療專家、學者及青年研究者齊聚，深入探討當代醫學教育、癌症治療、實證研究與智慧醫療等前沿議題。

為緬懷創辦人王永慶先生的卓越願景，並勉勵長庚人持續追求創新與卓越，長庚醫療體系每年舉辦「長庚醫學週」，今年已經邁入第十七屆。長庚醫療體系表示，長庚醫學週自創辦以來，始終以台灣醫學界最具指標性的年度盛會為定位，致力打造跨科別、跨領域的學術交流平台，激盪創新思維，推動臨床與研究的整合。

今年長庚醫學週共邀請36位國外講者參與，分別來自美國、英國、瑞士、日本、韓國及新加坡等國；國內講者150人，包含長庚醫療體系、長庚大學、中研院與各大醫學中心等，並安排三場keynote speech，由日本京都大學西川裕義教授、美國史丹佛大學Matthew Frank教授、與瑞士洛桑大學何秉志教授主講。

長庚醫院表示，今年延續王創辦人的精神，主會議特別聚焦癌症防治與治療發展，邀集內科、外科、放射治療、基因診斷等癌症相關領域的頂尖專家，分享臨床突破與研究成果。

2025長庚醫學週系列活動包括：

•10月16日：

醫學教育工作坊及研討會--探討醫學生培育、臨床實習設計與教學創新

癌症治療公共議題論壇--強化癌症精準篩檢與優化健保政策

•10月17日：

醫療資訊研討會--介紹AI輔助診斷、電子病歷整合與智慧醫院建置經驗

醫學研究研討會--分享癌症相關領域的最新研究成果

手術示範研討會--展示乳癌與食道癌的手術治療策略

•10月18及19日：

長庚實證日--聚焦工具創新與臨床應用，展現跨域研究成果

癌症醫學研討會--聚焦肝癌、肺癌、兒癌、婦癌等11大癌別的治療新趨勢。

長庚醫院強調，本次醫學週不僅展現長庚醫療體系在癌症照護與智慧醫療領域的領航角色，也期盼與國內外學界攜手，面對醫療轉型與健康挑戰，攜手打造全民健康的永續願景。

更多活動資訊，請參閱官方網站：https://webapp.cgmh.org.tw/seminar/CGMW/2025/index.htm