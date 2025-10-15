超商APP涉違法廣告加熱菸　衛生局已發函調查「最重罰2500萬」

▲加熱菸。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

某超商APP違法廣告加熱式菸品及組合元件等多種品項價格等資訊，台北市政府衛生局表示，已接獲民眾檢舉，衛將依菸害防制法調查，釐清責任歸屬，最高可處製造、輸入業者2,500萬元罰鍰，處販售菸品業者50萬元罰鍰。

衛福部國健署於今年7月底宣布有條件通過美國、日本2家加熱菸業者，共14項產品與4款組合元件可上市販售，並於9月陸續完成上市前文件核定，2家業者分別自10月11日及10月19日起核准上市，但某超商在上市生效前，違法刊登廣告加熱式菸品及組合元件等販售資訊，涉嫌違反菸害防制法規定。

衛生局建管科許芳源指出，即使加熱式菸品及組合元件「已獲核准上市」，依菸害防制法規定，仍不得進行任何形式的廣告或促銷行為，目前已發函請超商陳述意見，將視調查結果儘速依法處辦。

根據菸害防制法第12條第1款規定，「菸品、指定菸品必要之組合元件，其促銷或廣告，不得以下列方式為之：一、以廣播、電視、電影片、錄影物、電子訊號、電腦網路、報紙、雜誌、看板、海報、單張、通知、通告、說明書、樣品、招貼、展示或其他文字、圖畫、物品或電磁紀錄物宣傳。」

同法第28條規定「菸品製造或輸入業者，違反第12條各款促銷或廣告方式規定之一者，處新臺幣5百萬元以上2,500萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。」

同法第34條規定「菸品製造業、菸品輸入業、廣告業、傳播媒體業者或廣告委託人以外之人，違反第12條各款促銷或廣告方式規定之一者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。」

衛生局呼籲，各業者應確實遵守相關規範，不得以任何形式進行所有菸品促銷、廣告，違者皆依法處辦，同時提醒加熱菸絕非「無害」產品，其含有尼古丁與多種有害物質，與傳統紙菸皆為成癮性菸品，應拒絕接觸及使用。