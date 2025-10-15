凍卵最高補助7萬　醫提醒「3類女性」越早做越好

▲醫師提醒，3大族群應特別留意生育保存的時機。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國健署今年9月起推出「醫療性生育保存補助」方案，針對因乳癌、血癌等重大疾病治療可能造成生育功能下降或喪失的患者，經專業評估後，女性可申請凍卵補助最高7萬元。對此，醫師也呼籲，「癌友與重大疾病患者」、「遺傳性疾病或卵巢功能異常女性」、「高壓職場族或晚婚女性」應特別留意生育保存的時機。

生殖醫學醫師沈孟勳指出，根據2011與2015年國際生殖醫學期刊研究，若女性在35歲前凍卵，未來使用冷凍卵子受孕的成功率明顯高於40歲才開始試管的族群，且整體療程費用更低。

沈孟勳說，35歲前的卵子品質與數量最佳，平均可取得10至15顆成熟卵，未來受精與著床成功率達60%～70%，若超過40歲，平均僅能取得5至8顆卵子，且因高齡卵子品質會比較差，成功率可能降到33%以下，且凍卵的成本與時間其實會隨年齡成倍上升，越早規劃越省、成功率也越高。

過去隨著晚婚與少子化趨勢加劇，越來越多女性延後生育年齡，卵子數量與品質在35歲後逐漸衰退，尤其38歲後更是陡坡下降，過去大家覺得病友才需要凍卵，其實這是錯誤觀念。

沈孟勳強調，以下3大族群應特別留意生育保存的時機：

1.癌友與重大疾病患者：如乳癌、淋巴癌患者，在化療或放療前應諮詢醫師進行凍卵。

2.遺傳性疾病或卵巢功能異常女性：包含嚴重的子宮內膜異位症、卵巢早衰、甲狀腺自體免疫疾病等族群，卵巢老化速度往往較快。

3.高壓職場族或晚婚女性：長期熬夜、壓力大、飲食不均，容易導致AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）下降，生育力提早衰退。