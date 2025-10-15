吸菸不只傷肺　國健署示警「頭頸癌」風險飆高25倍

▲國健署提醒，吸菸除了會導致肺癌，「頭頸癌」風險也大增。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

吸菸除了會導致肺癌，「頭頸癌」風險也大增！國健署指出，有研究顯示，吸菸者罹患頭頸癌的風險約為非吸菸者的5至25倍，罹病風險隨菸齡與每日吸菸量增加而升高，即使一天抽不到3支菸，風險也會增加50%；另外，「電子煙、加熱菸」也和傳統紙菸一樣會讓人上癮、損害肺部、甚至影響大腦發展。

國健署署長沈靜芬表示，吸菸除了可能導致肺癌與心血管疾病，也大幅增加罹患口腔癌、口咽癌與鼻咽癌等頭頸癌的風險，根據國際癌症研究機構（IARC）建立的全球癌症統計資料庫（GLOBOCAN）資料顯示，2022年全球頭頸癌新增逾90萬例、更有超過40萬人因此死亡，這類癌症除了影響外觀，也會影響呼吸、吞嚥、語言等重要功能。

另外，現今新興菸品眾多，而根據世界衛生組織（WHO）指出，沒有科學實證顯示加熱菸對健康危害低於其他菸品，加熱菸與傳統紙菸一樣都是菸草製成，除含有尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，都會對人體健康造成危害。

根據2019年發表於菸草控制期刊（Tobacco Control）的研究報告指出，加熱式菸品的使用溫度約在攝氏350°C以下，然而加熱菸的聚合物濾材（polymer-film filter）在加熱到約攝氏90°C時，就會釋出急毒性與高毒性物質「甲醛氰醇（formaldehyde cyanohydrin）」，即使濃度很低，也具有高毒性。另外，加熱菸的使用方式，可能會讓使用的時間間隔縮短，反而更增加使用者對尼古丁和其他有害化學物質的攝入量。

國健署提供民眾多元戒菸服務，全台近2,700家合約醫事機構，包括醫院、診所、衛生所及藥局，提供專業的戒菸服務，民眾也可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」或利用line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），透過電話及網路的便利性與隱密性，由專業諮詢人員協助量身打造個人戒菸計畫。