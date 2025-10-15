膝關節退化年輕化　醫推「4種運動」維持肌耐力

▲醫師提醒，膝蓋出現不適一定要儘早就醫。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

根據台灣統計，退化性關節炎盛行率隨年齡增加而升高，60歲以上國人約有半數受影響，女性罹病機率高於男性，且有年輕化趨勢。醫師指出，民眾平時可透過「游泳、騎腳踏車、股四頭肌運動或瑜珈」等低衝擊運動維持腿部肌耐力和關節功能，若膝關節出現不適應盡早就醫。

台北慈濟醫院骨科主治醫師李宜軒指出，現今五十出頭就出現膝關節骨刺或關節磨損的患者數量提升，多與不正確的運動姿勢、劇烈運動造成的過度磨損或完全缺乏運動、肌肉萎縮有關。

李宜軒說，疾病初期症狀多以關節出現「喀拉喀拉」的摩擦聲響、長時間站立或行走後痠軟為主，中期會出現活動時疼痛、關節活動度下降，進入中後期，疼痛甚至在休息時也持續存在。晚期患者由於膝關節軟骨已完全磨損，骨頭與骨頭直接摩擦，即可能面臨膝關節提早退化，最終需要進行人工關節置換手術。

診斷上，退化性關節炎可透過X光查看軟骨縫隙、有無骨刺等，結合身體檢查觀察關節的穩定度、疼痛情況以及是否積水，藉此評估退化程度。原則上，中度以前多能藉由藥物、復健、肌力訓練、生活調整與體重控制改善，中晚期的患者則可能需要置換人工關節，但針對不適合手術或不願手術的患者，則可採用「高頻熱凝療法」止痛。

李宜軒說明，此項技術過往多用於椎間盤突出、滑脫等脊椎神經壓迫造成的下背痛、坐骨神經痛的止痛治療，近來也運用至膝關節退化，一般而言，治療成效會在術後當下至1周內顯現，普遍可維持半年至1到2年，因人而異，但若有急性感染、心律調節器或正在服用抗凝血劑者即不適用此治療，需由醫師進行評估。

膝蓋要使用一輩子，李宜軒呼籲，民眾平時可透過游泳、騎腳踏車、股四頭肌運動或瑜珈等低衝擊運動維持腿部肌耐力和關節功能，若膝關節出現不適應盡早就醫，切勿拖延至晚期或自行尋求未經驗證的民俗療法，以免錯過治療良機，甚至二度傷害。