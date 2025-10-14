700萬療程納健保！罕病男靠「血友病新藥」重生　首年達零出血

▲罹患罕見血友病的傅先生(左)在去年成為全台首位接受健保給付、「新型再平衡藥物」治療的患者後，成功達到超過一年「零出血」的目標。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

血友病治療迎來重大突破！一名罹患發生率僅5萬分之一的B型重度血友病患傅先生，因體內產生抗體導致傳統治療失效，數十年來飽受自發性出血與併發症之苦，包括消化道大出血、腦出血及拔牙後出血，甚至出現休克、癲癇等併發症，多次生命危在旦夕。但去年傅先生成為全台首位接受健保給付、「新型再平衡藥物」治療的患者後，成功達到超過一年「零出血」的目標，不僅擺脫了隨時可能危及生命的夢魘。

中山醫學大學附設醫院血液病中心主任翁德甫指出，血友病是一種遺傳性出血疾病，因缺乏特定凝血因子，導致患者容易瘀青、關節腫痛且傷口難以癒合。據悉，血友病分為A、B兩型，B型患者約佔兩成，其中僅3%至5%會產生抗體，但一旦發生，常伴隨嚴重過敏反應，使治療變得極為棘手。

▲傅男在2019年中旬就曾發生左膝蓋關節因病腫脹出血變形。（圖／中山醫院提供）



翁德甫表示，傅先生就是台灣極為罕見的B型重度血友病合併過敏性抗體患者。他自幼便無法接受常規的第九凝血因子補充，只能依賴短效且昂貴的繞徑藥物進行治療。儘管有健保給付，成長過程中他仍數次因消化道及腦部出血與死神擦肩，更併發癲癇、休克，最終導致嚴重關節病變，需以輪椅代步。

轉機出現在去年九月，中山附醫醫療團隊透過中央恩慈療法專案，成功將要價600到700萬元的新藥「新型再平衡藥物治療」引進台灣，中央也將其納入健保給付範圍中，大大降低傅先生負擔。

翁德甫指出，「新型再平衡藥物治療」採皮下注射，使用方式如同胰島素筆針，可由患者每日自行施打。治療一年多來，傅先生的生活徹底改變，不僅未再發生任何自發性出血，先前進行拔牙手術時，也僅需少量輔助藥物就可以安全止血，也揮別過去因微小碰撞就可能住院的日子。