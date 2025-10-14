流感疫苗2周「212萬人搶打」創5年新高　疾管署宣布加購20萬劑

▲疾管署發言人曾淑慧說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內流感疫情持續，疾病管制署今（14）日公布公費流感疫苗開打2周已經接種212萬人，創5年同期新高，為因應民眾踴躍接種之需求，且考量近期流感疫情風險仍高，疾管署已依契約規定加購20萬劑流感疫苗。

依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今（2025）年第41周（10/5-10/11）類流感門急診就診計137,988人次，較前一周下降10.2%，係為連續假期部分門診休診影響，目前處流感流行期；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

第41周新冠門急診就診計1,659人次，較前一周下降16.7%，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期流感流行型別以A型為多，日本於10月3日宣布進入流感流行期，較去年提早5周，香港流感處高點，主要流行型別為A（H3N2）。

在腸胃道傳染病監測部分，國內今年第41周（10月5日至10月11日）腹瀉門急診就診 126,982 人次，較前一周 133,843 人次下降；另全國近四周（第38周至第41周）共接獲 58 起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計 24 起，以檢出諾羅病毒（16件，占66.7%）為多。

我國自10月1日左流右新公費疫苗開打至今已過二周，疾管署副署長曾淑慧表示，截至今年10月14日，國內新冠疫苗接種累計已逾56.2萬人次，為去年同期（37.9萬）近1.5倍；公費流感疫苗接種數則約212萬人次，為去年同期（156.9萬）1.35倍。

曾淑慧宣布，為因應民眾踴躍接種之需求，且考量近期流感疫情風險仍高，疾管署已依契約規定著手下訂額外之20萬劑流感疫苗。

曾淑慧指出，扣除原先預撥予花蓮縣光復鄉災區之需求後，其餘數量依各地方政府衛生局計畫實施對象需求比例進行分配，供符合公費接種資格的計畫對象使用。所有疫苗預計於11月上旬完成配送，以確保地方接種作業順利推進。

疾管署提醒，10月份多個連續假期到來，呼籲民眾要落實以肥皂勤洗手、注意咳嗽禮節，有發燒或咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等衛生好習慣，符合公費流感及新冠疫苗接種資格者也請儘早完成接種。

疾管署呼籲，疫苗接種約需2周的時間才能獲得足夠保護力，請民眾儘早前往合約院所接種流感及新冠疫苗。出現危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫。