糞便潛血不做腸鏡「死亡風險增6成」　國健署：切除息肉阻癌病變

▲定期大腸癌篩檢可減少34%晚期發生率。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣大腸癌發生率居高不下，根據113年死因統計資料顯示，大腸癌位居10大癌症死亡人數第3名，造成死亡人數7,007人。對此，國健署提醒，大腸癌早期無明顯症狀，定期篩檢可減少34%晚期發生率，降低40%死亡率，若糞便潛血篩檢陽性，超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險將增加30%，超過一年不做大腸鏡死亡風險增加64%。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，依據癌症登記資料顯示，111年大腸癌發生病例計1萬7,643人，約每29分47秒就有1人罹患大腸癌，其中88%發生於50歲以上，且男性的大腸癌發生率與死亡率皆高於女性，因此中高齡族群及男性朋友更要提高警覺，落實主動定期篩檢。

國健署自114年起，擴大補助45至74歲者及40至44歲有家族病史（其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌）者，每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查（簡稱糞便潛血檢查）。截至9月24日大腸癌篩檢人數為138.6萬人，較去（113）年同期106.7萬人提升近3成。

林莉茹提醒，大腸癌早期無明顯症狀，除均衡飲食及多運動外，定期大腸癌篩檢是最關鍵的預防方法，實證研究顯示，定期篩檢可減少34%晚期大腸癌發生率，降低40%死亡率；早期大腸癌經妥善治療，存活率高達90%。

林莉茹強調，檢查結果若為陽性，務必儘速做大腸鏡檢查，如發現息肉，經切除可儘早阻斷癌前病變的發展，避免罹癌風險激增，實證顯示，超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險將增加30%，超過一年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌風險則更達2.8倍；篩檢陽性不做大腸鏡死亡風險增加64%。

符合公費篩檢的民眾可透過「全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站」查詢住家附近的篩檢活動或醫療院所資訊，並持健保卡至鄰近醫療院所領取採便管；採檢後儘速將採便管送回醫療院所進行檢驗。

