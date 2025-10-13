婦腫瘤長進肝心被判死刑　北榮團隊「全球罕見手術」拆彈救回

▲北榮完成全球罕見「肝臟自體移植合併體外心肺循環」手術。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

53歲潘女士在健檢發現罹患「惡性平滑肌肉瘤」，盤根錯節緊緊攀住肝靜脈與下腔靜脈，還直抵心臟，其險惡位置，讓眾多醫學中心紛紛搖頭，結果北榮團隊花了14小時拆彈，順利完成全球罕見「肝臟自體移植合併體外心肺循環」手術，把肝臟拿出來切除腫瘤、重建肝靜脈，再將重新歸位。潘女士術後至今6個月，狀況良好，無任何復發跡象。

北榮移植外科主治醫師、肝臟移植專家劉君恕指出，潘女士之前反覆就醫得到的答案都是極度危險，無法切除乾淨，根除手術幾乎不可能，一次次被宣判「死刑」，輾轉收治之後，決定進行「肝臟自體移植合併體外心肺循環」手術，肝臟移植與心臟外科團隊都直言複雜度、困難度爆表，經過無數次的團隊沙盤推演，經家屬同意後才執行。

劉君恕說，手術執行方式是將肝臟從體內完整取出，在體外進行精準的腫瘤切除與肝靜脈重建，同時心臟外科團隊啟動體外心肺循環，切除位於下腔靜脈及右心房的腫瘤，並重建下腔靜脈，最後再將煥然一新的肝臟，重新放回去。

肝臟移植團隊切開肝靜脈，赫然發現腫瘤緊緊黏附在右心房，在留下部分貼近心臟的腫瘤後，小心取出肝臟並浸潤在冰冷的保存液中，團隊爭分奪秒在體外對肝臟進行精準的腫瘤切除，並利用冰凍保存血管，完美重建受損的肝靜脈，同時心臟外科團隊也切除了下腔靜脈及右心房的腫瘤，並以牛心包膜重建了下腔靜脈。

整場手術從上午10時至午夜12時，整個團隊經過14小時順利完成有如電影情節般的天方夜譚手術。劉君恕表示，肝臟自體移植用於困難切除的肝臟腫瘤，本身已是醫學領域的挑戰，潘女士的案例更是結合肝臟自體移植與心臟外科體外心肺循環的同步腫瘤切除，這在全球醫學文獻中是相當罕見，特別是針對血管平滑肌肉瘤的案例，更是屈指可數。

惡性平滑肌肉瘤（LMS）是一種罕見且具侵略性的惡性腫瘤，源自平滑肌細胞，因為這些細胞存在於身體許多部位，如子宮、胃腸道或血管壁等，所以在身體任何部位都會發生，確切病因尚未明確，但基因突變、遺傳疾病、曾接受放射線治療的區域及某些化學物質暴露均被視為可能的危險因子，發生率為每百萬人口中僅約1至2例。

劉君恕提醒，目前沒有已知的有效方法可以完全預防惡性平滑肌肉瘤，只能盡量避免已知的風險因素，例如避免不必要的放射線暴露，若發現不明腫塊或異常症狀，應及早就醫檢查，以爭取最佳治療時機。

