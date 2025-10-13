高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　衛福部發函交通部討論

▲高鐵實施「寧靜車廂」後爭議不斷。（圖／高鐵公司提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣高鐵9月推出「寧靜車廂」政策，原意是希望營造安靜乘車環境，沒想到實施後爭議不斷，有網友認為沒達到親子友善。對此，衛福部部長石崇良今表示，在《兒童及少年福利與權益保障法》方面，交通需要親子友善，因此已經發函向交通部了解，也會在一個月內跟交通部、高鐵溝通彈性作法。

高鐵寧靜車廂遭質疑對育兒不友善，台灣高鐵澄清，「寧靜車廂」主要勸導對象是講電話、未戴耳機追劇或大聲談話等旅客，對嬰幼兒及行動不便者，列車人員會主動關心與協助。

但國民黨立委陳菁徽今在立法院質詢時提到，國家要推動生育率，也要兼顧親子友善，衛福部應該要跟交通部、高鐵或國籍航空溝通，應該要出來主持公道，不要讓網路上吵成一團。

她也提到，國外為了促進生育率，家庭出遊坐火車、遊樂園還提供折扣，但高鐵的寧靜車廂措施是給糖果、乖乖安撫小孩，這是否也讓這組父母和小孩被標籤化？反而讓其他人側目「就是這些人在吵」，甚至還有媽媽為了安撫吵鬧小孩，把另一個小孩單獨留在車廂，那這是不是違反兒少保護法？

石崇良對此回應，自己搭高鐵確實也有看到標示，給予乖乖安撫的確是不夠專業的做法，因為小孩表達不容易，都會以哭鬧來表達，所以應該是要去了解背後原因，但維持寧靜車廂對多數乘客是有好處的，不過依照《兒少福利法》規定，交通方面還是要對親子友善。

石崇良說，其實9月2日已發函去了解，請交通部督導高鐵公司，會進一步去追蹤最後結果，也會在一個月內跟交通部和高鐵溝通更彈性的作法。