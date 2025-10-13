「黑心豬腸6月就被檢舉」食藥署遭轟無作為　石崇良認有瑕疵

▲屏東「百威食品有限公司」使用工業級雙氧水加工豬腸遭重罰。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

屏東「百威食品有限公司」使用工業級雙氧水加工豬腸，遭重罰5,400萬。但今有立委爆料，該業者6月就已經有人向食藥署檢舉，但食藥署完全無作為。對此，衛福部部長石崇良今回應，處理過程確實有瑕疵，已經要求內部提檢討報告。

百威公司使用工業用雙氧水漂白豬腸，售出「B級大腸」與「白小腸」流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市業者，食藥署也重罰百威公司5400萬元罰鍰，主要原因在於故意使用工業級雙氧水加工豬腸，破壞社會秩序安定，因此加重裁罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民進黨立委林淑芬今在立法院質詢時爆料，該案件早在6月就已經有人向食藥署南區管理中心檢舉，且提供非常多證據，可是食藥署完全無作為，並沒有依法直接介入進行行政調查，「從6月到10月的檢警搜索，這幾個月黑心豬腸又讓多少人吃下肚？誰要負責？」

石崇良第一時間坦言，確實掌握到這案子只比委員早一點而已，這部分內部通報機制會強化。而食藥署署長姜至剛則表示，接受到訊息後，研判是明知故犯的，所以移轉保七總隊共同偵查，該案子也在7月份就成案，持續有追蹤了解，掌握充足證據後，檢調一舉破獲。

但林淑芬痛批，根據食藥署提供的食安事件處理步驟，第一點就寫到「初步調查」，這就代表行政調查，人家直接跟食藥署檢舉了，依照《食安法》規定，中央主管機關在必要時也要介入調查，但根本沒有任何行政作為。她質疑「食安五環應該是發揮預警效果，但今天都是靠檢舉，那現在人家檢舉了，都告訴你鬼在哪，你們有鬼也懶得抓？」

石崇良對此事件也坦言，這件事的處理過程確實有瑕疵，已經要求內部提檢討報告，不能單純依賴檢調，要拿出行政權，內部的通報機制也會再強化。