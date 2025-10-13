黑心豬腸流竄北高屏　石崇良自曝「每周都吃」會嚴懲不貸

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

屏東「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，並流入北、高、屏等地的違法事件，引發全台關注。今立法院有立委質詢時直批「五環制度失靈」。對此，衛福部部長石崇良回應，自己幾乎每個禮拜都會吃豬腸，非常可以體會民眾都非常關注，針對黑心業者絕對會嚴懲不貸。

百威公司使用工業用雙氧水漂白豬腸，售出「B級大腸」與「白小腸」流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市業者，食藥署也重罰百威公司5400萬元罰鍰，主要原因在於故意使用工業級雙氧水加工豬腸，破壞社會秩序安定，因此加重裁罰。

民眾黨立委陳昭姿今在立法院質詢時，直言根本是「食安信任」問題，因為中央和地方一開始公佈的問題產品數字完全不一樣，還足足差了一倍，且近年食安事件頻頻發生，包括過去的蘇丹紅，到現在的黑心豬腸，都顯示出食安五環根本已經失靈。

石崇良則回應，確實目前食安稽查人力不足，現在針對71萬多家食品業者，平均4年才會輪到稽查一次，但因為食品工廠都要符合食品良好衛生規範準則（GHP），食藥署建置有高風險名單，以此次黑心豬腸為例，雖一開始不在高風險名單之內，但事件發生後，已經立即擴大查核。

石崇良直言，自己幾乎每個禮拜都會吃到豬腸，所以可以了解民眾的關注，而此次百威食品的事件較複雜，因為公司在台北、倉儲在新北，而工廠在屏東，是跨縣市的案件，追查流向一開始配合地方為主，數量才會重複計算，但食藥署近年已加強追蹤追溯，有超過9成的業者已完成電子申報跟電子發票。